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Донбас, газопровід, зброя: навіщо Зеленський їде до Берліна?

Донбас, газопровід, зброя: навіщо Зеленський їде до Берліна?
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Донбас, газопровід, зброя: навіщо Зеленський їде до Берліна?

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Зеленський зустрінеться з Меркель 12 липня. Однією з центральних тем переговорів має стати врегулювання конфлікту на Донбасі.

Правда, вже через кілька днів після запрошення президента України в Берлін, канцлер Німеччини озвучила неприємну для Києва ініціативу – відновити саміти Росія-ЄС, які не проводилися з моменту окупації Криму. Чому Меркель запропонувала послабити тиск на Путіна? Як може змінитися позиція Німеччини по Північному потоку-2 і чи отримає Україна німецьке озброєння?​

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