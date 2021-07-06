Донбас, газопровід, зброя: навіщо Зеленський їде до Берліна?

Правда, вже через кілька днів після запрошення президента України в Берлін, канцлер Німеччини озвучила неприємну для Києва ініціативу – відновити саміти Росія-ЄС, які не проводилися з моменту окупації Криму. Чому Меркель запропонувала послабити тиск на Путіна? Як може змінитися позиція Німеччини по Північному потоку-2 і чи отримає Україна німецьке озброєння?​



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