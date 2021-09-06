Байден запевнив Зеленського, російські найманці труять українські річки: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Через два роки президентства Володимир Зеленський нарешті особисто познайомився із лідером США Джозефом Байденом у Вашингтоні. До їхніх особистих перемовин українські урядовці уклали із американськими колегами низку угод: про надання Україні додаткового кредиту на військові потреби на 60 мільйонів доларів, про співпрацю у енергетичному секторі (американська компанія Westinghouse пообіцяла добудувати енергоблок на Хмельницькій АЕС), а також оновили угоду про стратегічну основу оборонного партнерства, дія якої добігала кінця. За підсумками самої же зустрічі президентів, яка тривала 2 години – вдвічі довше запланованого – Зеленський розказав, що запропонував США «нові формати» долучення до перемовин по Донбасу, отримав запевнення від Байдена у підтримці прагнення України вступити до НАТО, а також у тому, що США введуть санкції против Росії, якщо та використовуватиме «Північний потік-2» як зброю проти України. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ця зустріч вивела на «новий рівень» американсько-українські відносини. Українські ж і закордонні експерти прокоментували вояж Зеленського до США більш стримано: на думку багатьох, Україні поки не варто розраховувати на активну підтримку США на тлі кризи у Афганістані, проблем в самій Україні із корупцією та судами, а також тиску Росії.

А перед самим візитом Зеленського до США (спочатку очікувалось, що вони зістрінуться з Байденом 31-го серпня) російські гібридні сили на Донбасі три дні поспіль обстрілювали будинки мирних мешканців, зокрема у Адвіївці та Травневому, в тому числі із артилерії. Один український солдат загинув, а 13 отримали поранення і бойові травмування. Українська делегація на перемовинах по Донбасу заявила, що це - спроба зірвати можливу участь США у врегулюванні конфлікту на сході. Із цим в цілому погодилися і опитані намі експерті із заувагою – Україні на тлі стагнуючих Мінських перемовин треба готуватися до провокацій під час прийдешніх військових навчань Росії та Білорусі «Захід-2021» – Кремль продовжуватиме примушувати Київ до інтеграції ОРДЛО на своїх умовах.

Близько 500-та учнів 1-го вересня пішли до оновленої школи у прифронтовій Авдіївці, яка розташована напроти селища Опитного - справжньої «гарячої зони». Школярі та вчителі раділи дійсно надсучасній будівлі і обладнанню, яке допомогла закупити Литва. У той же час на непідконтрольній частині Донбасу до шкіл пішло навчатися перше покоління дітей, народжених у «республіках». Цьогоріч вони освоюватимуть новий предмет – «рідна мова» – завдяки якому, на думку експертів, Кремль іще більше прив'язуватиме дітей до «русского мира».

Скільки ви чули міфів, вигадок, легенд та припущень про початок війни на Донбасі за ці більше семи років, поки триває конфлікт? Навмисне плутаючи послідовність події та замовчуючи ключові факти, російські політики та пропаганда увесь цей час малюють картину про «повсталий народ Донбасу» та те, що Росія ні до чого. На основі найбільш достовірних джерел ми створили «Найкоротшу історію російсько-української війни», в якій поділили її на три етапи – Натовп, Зброя, Армія. Натискайте на точки, що мигають, і пригадайте, як насправді все починалось на Донбасі – і до чого тут Кремль.

Бойовики закинули відкачку підземний вод у покинутих шахтах – і воду із пов'язаних з ними шахт уже на контрольованій території доводиться відкачувати Україні. Але для ефективного очищення цих вод, як пояснили нам експерти, не вистачає сучасного обладнання – та й робити це все краще на тій шахті, яка затоплюється – а не на сусідній. Через це потроху забруднюються сусідні річки, і найголовніша із них Сіверський Донець, яка живить водою увесь Донбас. Команда Радіо Донбас.Реалії цього тижня вирушає безпосередньо до місця, яке бореться із водою з непідконтрольної території, для того, аби зрозуміти справжній масштаб проблеми затоплення шахт і здатність України протистояти отруєнню своїх річок Росією. Ставте нагадування собі про наш виїзний ефір – та залишайте у коментарях свої питання жителям шахтарських міст.

А також ми нагадали, як сім років тому підписували перші мінські угоди: вони надовго зафіксували лінію розмежування, хоча перед тим українська армія впевнено звільняла місто за містом. Та чи був тоді вибір?

Дякуємо, що залишаєтесь із нами. Усі ефіри Радіо Донбас.Реалії. Наш сайт. І фейсбук. Пошта: Donbas_Radio@rferl.org. Автовідповідач: 0800300403.