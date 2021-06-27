Що відбувається на «кордоні» «ДНР» і «ЛНР»?

Навіщо бойовики ізолювали Донецьк від Луганська? Чому забороняють їздити з території «ДНР» на територію «ЛНР»? Під «ДНР» жити стало ще гірше. Як живуть місцеві на «кордоні» двох угруповань? Що задумав Лукашенко? Навіщо йому бойовики з Донбасу? Що робить Путін для погіршення відносин між Україною та Білоруссю? Військова співпраця та спільні навчання Росії і Білорусі. Кордон України та Білорусі. ЗНО для дітей окупованого Донбасу. Як потрапити до ВНЗ України? З якими труднощами стикаються майбутні студенти з Донецька та Луганська? Ексклюзив.