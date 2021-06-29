Навіщо Лукашенко запросив до Мінська бойовиків з Донбасу?

Відносини Білорусі та України продовжують погіршуватися. У тому числі і через Росію. Крім того, в угрупованні «ЛНР» заявляють – змогли допитати затриманого в Мінську опозиційного блогера і журналіста Романа Протасевича. Раніше бойовики повідомляли про розслідування проти білоруса, нібито, за участь в бойових діях на Донбасі. Олександр Лукашенко особисто запрошував бойовиків в Мінськ. Чи може Лукашенко дійсно визнати угруповання «ЛНР» і «ДНР»? Які наслідки це матиме для Мінського процесу і яку загрозу бачать в Україні з боку білоруського кордону?