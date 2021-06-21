Байден зацікавився Донбасом, Сурков надихає Путіна: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Попри значні сподівання з боку країн, які потерпають від російської війскової агресії, її спецоперацій, енергетичних, інформаційних та кібератак – і передусім України – зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві, по суті, закінчилась «домовленістю домовлятися». Після перемовин, які тривали три години замість запланованих п'яти, Путін заявив, що єдиним зобов'язанням Москви щодо України є сприяння виконанню Мінських домовленостей у російському баченні, назвав неприпустим повернення ЗСУ до «місць постійної дислокації» на окупованій частині Донбасу та закликав Київ внести зміни до Конституції для надання «автономії Донбасу». Байден заявив, що передав Путіну запевнення у «непорушній прихильності Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України» та домовився із ним «продовжити дипломатичну роботу», пов'язану із «Мінськом». Цікаво, що питання вступу України до НАТО, за словами господаря Кремля, під час саміту вони із Байденом торкнулись «мазком» – хоча напередодні Путін показував, що це – чи не найбільше, що його хвилює.

Утім, можливо, що все це – тільки верхівка айсберга: після саміту США-Росія заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що Вашингтон «почне серйозні консультації із нашими українськими партнерами» щодо того, як Київ бачить виконання Мінських домовленостей – і оцінить, «чи є потенційні підстави для нас бути задіяними». Це саме те, чого два роки свого президентства домагався президент України Володимир Зеленський, але, на думку оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова, навряд чи дозволить швидко повернути Донбас.

Колишній заступник голови Адміністрації російського президента, багаторічний радник Путіна, а нині – за його власними словами – «рядовий громадянин» Владислав Сурков дав розлоге інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пегову в компанії першого ватажка «ДНР» Олександра Бородая. За словами експертів, Сурков «виринув» не дарма: він розробив нову версію «російського світу», ще більш загрозливу для України, і тепер активно пропонує свої послуги колишньому шефу.

Олександр Лукашенко таки дозволив «слідчим ЛНР» «допитати» блогера Романа Протасевича (хоча якихось підтверджень цому нема), захопленого Мінськом після примусової посадки літака «Афіни-Вільнюс». Українське МЗС вже пообіцяло врахувати це «під час ухвалення нашою державою подальших рішень із захисту інтересів національної безпеки», депутати Ради звернулися до Офісу генпрокурора, а українські правозахисники закликають Київ розробити чіткий порядок дій у випадку запиту від Мінська на екстрадицію учасників білоруських протестів. Сам колишній в'язень російських гібридних сил на Донбасі Станіслав Асєєв не виключає «екстрадицію» Протасевича до Луганська та пояснює, навіщо це потрібно партнерам по Союзній державі. Тим часом ЄС «розкачався» і вже ухвалив проти режиму Лукашенка «четверту хвилю» економічних санкцій.

Події вільної частини Донбасу: у Слов'янську дідусь обурився на місцевих жінок за те, що вони розмовляли між собою українською; влада вперше за майже 70 років почне капітальний ремонт Другого донецького водоводу, що дає воду 600 тисячам жителів – і побудує резервний водогін для багатостраждального прифронтового Торецька; тисячі маріупольців відсвяткували 7-му річницю звільнення від «ДНР» (але знайшлися і незадоволені).

Росія продовжує використовувати Радбез ООН для інформаційної атаки на Україну: тепер ніби-то через «вбивство» п'ятьох бойовиків «ЛНР» «українською диверсійною групою» на тлі оголошеного на Донбасі перемир'я. За даними української розвідки, це була звичайна «п'яна розборка» між бойовиками, яку Москва тепер «вішає» на Київ.

І наостанок – почитайте про перший великий проєкт фонду «Ізоляція» у Соледарі Донецької області – для 11-тисячного міста його активності просто-таки необхідні.

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