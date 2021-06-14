(Друкуємо мовою оригіналу)

Многотысячным маршем украинских сил, парадом военной техники и чествованием защитников Мариуполь отпраздновал 7-ю годовщину освобождения от подконтрольных России группировок.

Мapш укpaинских cил, посвященный седьмой годовщине освобождения города от российских гибридных сил, собрал под украинскими флагами несколько тысяч горожан, участников освобождения города и гостей из разных уголков Украины. Начав шествие от площади Свободы, участники митинга прошли по главной улице города. Для жителей Мариуполя, ставших очевидцами событий 2014 года, 13 июня стал настоящим праздником свободы, а нынешний парад – символом единения и силы.

Когда город освободили, люди вздохнули свободно, потому что поняли, что мы будем жить в Украине

«До 13-го числа, когда город был захвачен местными люмпенами, манкуртами и представителями Таганрога и Ростова, в городе был бандитизм, мародерство и грабежи. Живу в центре и сам все видел. Когда город освободили, люди вздохнули свободно, потому что поняли, что мы будем жить в контексте законом, порядка и будем жить, конечно же, в Украине», – вспоминает мариупольский активист Кирилл Долимбаев.

13 июня 2014 года в результате проведения специальной операции, в которой приняли участие полк «Aзoв», батальон «Днепр-1» и Национальная гвардия, Укpaина вернула под свой кoнтроль полумиллионный город.

Я знаю точно, на все 100%, что Мариуполь сегодня – это Украина и другие варианты не рассматриваются

«Сегодняшний марш, сегодняшнее событие – это отдельная эмоциональная история. Я был в одной из штурмовых групп во время освобождения Мариуполя, в момент проведения Широкинской операции руководил пехотным батальоном во время наступления. Мне невероятно приятно смотреть на то количество людей и украинских флагов, которые сегодня есть в Мариуполе. Я знаю точно, на все 100%, что Мариуполь сегодня – это Украина и другие варианты не рассматриваются», – рассказывает бывший командир полка «Азов» Максим Жорин.

«Для нас этот город имеет большое значение, потому что он один из немногих больших городов, которые удалось отстоять в 2014 году. Если бы по такому примеру действовали в Донецке и Луганске, возможно, войны сегодня не было бы», – поддерживает Максима гость из Черкасс, старший лейтенант Дмитрий Кухарчук.

Марш украинских сил продолжился парадом военной техники с участием подразделений Национальной гвардии, пограничников, морской охраны, бойцов полка «Азов», ДСНС, полиции и, конечно же, обычных горожан, которые пришли поддержать защитников.

Инициатором проведения празднования годовщины освобождения Мариуполя стал Штаб обороны Приазовья, который был создан в конце мая этого года и является совещательным гражданским объединением, координирующим работу всех общественных организаций.

Нам нужно было объединиться, чтобы быть активными в случае нападения

«В прошлом месяце российские военные подтянули к нашим границам огромную группировку войск. Нам нужно было всю общественность мариупольскую, гражданскую и политическую, всем вместе нужно было объединиться, чтобы быть активными в случае нападения, чтобы готова была не только украинская армия, а и гражданское общество. В штаб обороны Приазовья вошли все «живые» патриотические партии в городе и самые активные гражданские организации», – рассказывает инициатор создания штаба Антон Требухов.

Теперь на защите украинского Мариуполя плечом к плечу стоят военные и гражданские, все, кому небезразлична судьба города.

Если для вас главная ценность – свободная Украина, тогда просто присоединяйтесь к нам

«Нас много и у нас есть одна большая цель – украинский Мариуполь. Именно поэтому мы объединились. Даже если кто-то больше «правый», кто-то «левый», кто-то творческий, кто-то бизнесмен, кто волонтер, кто военный, а кто-то просто рабочий – это не имеет значения. Если для вас главная ценность – свободная Украина, тогда просто присоединяйтесь к нам», – призвала руководитель арт-платформы «ТЮ!» Диана Берг.

Что касается настроения горожан, то наряду со счастливыми лицами мариупольцев, пришедших на марш целыми семьями, можно было видеть и недовольных. Но высказывать открыто свое отношение к происходящему они не решались, обходясь общими фразами о мире.

«Я за мир во всем мире. У нас одна планета на всех. Я такая, чтобы мы нашли взаимопонимание, со своими соседями, странами и чтоб жили в мире и дружбе», – ответила жительница Мариуполя.

А вот для молодежи Мариуполя этот день имеет более глубокое значение.

«Я хочу, чтобы из года в год в этот день здесь собиралось столько же людей, а может и больше, чтобы поднимались украинские флаги, и чтобы город не забывал ту цену, которую пришлось заплатить, чтобы быть свободным, и всегда оставался Украиной», – сказал студент Виктор Зарубин.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)