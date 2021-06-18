Они просто гуляли с внуками и общались. По-украински. Когда к ним подошел мужчина пожилого возраста. Поздоровался, начал спокойно общаться, а потом удивленно спросил: «Почему вы меня заставляете говорить по-украински?»

Это история, которой поделилась координатор украинского разговорного клуба «Файно» из Славянска Оксана Муравлева. От земляка она услышала, что приехала с Западной Украины и «качает права», а ему запретила говорить на русском в магазине. Хотя именно этот прохожий, а не Оксана, имел претензии к языку собеседника.

Радио Донбасс.Реалии решило разобрать этот кейс, ведь в нем содержатся два довольно распространенных искажения: а) о якобы запрете говорить на русском после внедрения нового закона о языке и б) о якобы чуждости украинского языка для Донецкого и Луганского регионов.

1. «Вы мены заставили говорить на украинском»

С 16 января согласно закону о государственном языке, украинский стал основным языком в сфере услуг. Это значит, что в супермаркетах, интернет-магазинах, ресторанах – в любых предприятиях и организациях – клиентов должны обслуживать и предоставлять информацию об услугах и товарах на государственном языке, то есть украинском, если клиент не просит о другом. Информация в объявлениях также может дублироваться на любых других языках.

Таким образом, языковой закон не обязывает клиента говорить на государственном языке. Он обязывает делать это продавца. Более того, если клиент просит, а продавец владеет – коммуникация может происходить на любом другом языке. Говорил по-украински продавец? По закону, он обязан, но мужчина мог отвечать на том языке, который был удобен ему. Просили люди в очереди говорить по-украински? Он мог и отказать, и не нарушил бы никакого закона.

В то же время, мужчина требует прекратить говорить по-украински людей, которые сидят на улицах украинского города. А значит, именно он – русскоговорящий – нарушает права людей, которые хотят общаться по-украински в Украине.

С июля 2021 года в силу должны вступить еще ряд норм, которые касались бы украинского языка. К примеру, культурные и развлекательные мероприятия также будут проводить на украинском языке. Не менее 50% ассортимента на украинском должно быть в книгоиздании и распространении. То есть для государственного языка требуется хотя бы... половина места.

В 2022-м году все национальные печатные издания и сайты СМИ, органов власти, интернет-магазинов, коммунальных и госучреждений должны иметь украиноязычную версию. То есть должна быть и украиноязычная версия, чтобы государственный язык не был ущемлен. Через 3 года – с 2024-го – эти нормы зацепят и региональную прессу. Кроме того, увеличатся языковые квоты на радио и телевидении. Общенациональные вырастут с 75 до 90%, а местные – с 60 на 80%. То есть даже через три года немалый процент русского языка останется на украинском телевидении (25-40%) и в книгах (до 50%).

2. «Вы приехали с Западной»

Аргумент, что Донбасс всегда был русскоговорящим, всегда «вылазит» в пропаганде. Несколько лайфхаков от Радио Донбасс.Реалии, что отвечать в таких ситуациях. Никакой аналитики. Только факты.

Еще в 20-х годах села на Донбассе были украиноязычны:

Чтобы украинский в регионе исчез, советская власть приложила немало усилий. А дончане – сопротивлялись:



В селе Алексеевка, сейчас это территория Перевальського района Луганской области, семья Алчевских открыла одноклассную земскую школу. Преподавали там на украинском языке. А уже в 1876 году, когда из-за Эмского указа украинский язык был запрещен, уроки проводили на русском.

В этой же школе Луганской области преподавал Борис Гринченко – автор первого фундаментального «Словаря украинского языка».

9 ноября 1976 года Николай Руденко заявил о создании Украинской Хельсинской группы. Так в Советском Союзе появилась легальная организация защиты прав человека. Сам же Руденко родом из Луганской области – пгт. Юрьевка, сейчас это Лутугинский район.

Огромную роль в деятельности Украинской Хельсинской группы сыграли Алекса Тихий, Иван и Надежда Светличные. Они не только боролись за права людей, но и за существования украинского языка и всего украинского в Украине. Они родом из Донбасса: Тихий из Дружковки (Донецкая область), Светличные – село Половинкино, Старобельский район, Луганской области.

Надо ли напоминать, что украинские поэты Владимир Сосюра и Василь Стус, которых во времена СССР обвиняли в национализме, также из Донецкого региона (Дебальцева и Донецка)?

А кинорежиссер Леонид Быков (родился в селе Знаменка, учился в Краматорске) играл в своих фильмах героев, которые с любовью говорили про родную Украину или песни украинские песни.

Тот факт, что Донбасс был украинским, подтверждает и национальная одежда украинцев из восточного региона.

А в селах Донецкой и Луганской областей до сих пор помнят и поют народные песни на украинском языке.

В начале 90-х на Донбассе музыкальные фестивали с украинскими группами собирали огромные залы. Пели многотысячной толпой украинские песни.

И сейчас в украинской литературе остаются люди из Донбасса, которые в своем творчестве напоминают, что украинский язык родной для региона.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают изучать украинский, несмотря на запреты.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:



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