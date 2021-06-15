Мовний омбудсмен про ймовірне відкладення українського дубляжу: «Продовжується цинічна масова атака на українську мову»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував внесення до порядку денного Верховної Ради законопроєкту, що має на меті відкласти набуття чинності вимогою закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка зобов’язує дублювати й озвучувати фільми і серіали державною – українською – мовою, словами: «Продовжується цинічна масова атака на українську мову».

На його думку, поправки, що мають на меті перенести цей термін із 16 липня фактично на невизначений час – бо він пов’язується з завершенням карантину – неконституційні.

Ці пропозиції й поправки «не лише можуть поставити під загрозу використання державної мови у сфері телебачення і радіомовлення та призвести до порушення прав громадян на отримання відповідних послуг та інформації державною мовою, але й не відповідають Регламенту Верховної Ради України щодо процедури їх внесення», наголосив Кремінь у листі до голови Верховної Ради і голови й членів парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, такі «приховані маніпуляції з законодавством» неприпустимі, бо «фактично призведуть до створення для громадян України додаткових обмежень за мовною ознакою». Кремінь нагадав, що, за Конституцією України, забезпечення функціонування державної української мови в усіх сферах суспільного життя є обов’язком держави, а звуження прав громадян не допускається.

Раніше 15 червня Верховна Рада внесла до порядку денного законопроєкт «щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19».

Автори проєкту пропонували відтермінувати набуття чинності частиною 6 статті 23 закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У ній ідеться про те, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова».

Представники фракції «Слуга народу» Микита Потураєв і Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту, пропонували, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.

Їхній однопартієць Олександр Санченко подав альтернативний законопроєкт, де виступив зі схожими пропозиціями. При цьому він пропонує також відтермінувати і положення, згідно з яким «мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова». Його теж внесли до порядку денного.

При цьому обидва законопроєкти навіть не розглянув профільний комітет – із питань гуманітарної та інформаційної політики, який очолює сам Потураєв, співавтор першого проєкту.

Постанову про внесення їх до порядку денного підтримали голоси 227 депутатів – на один більше від необхідного мінімуму. При цьому за це проголосували 212 депутатів «Слуги народу», 10 позафракційних – і 5 депутатів «Голосу».

Відтак у фракції заявили, що голосування її членів за ці законопроєкти було помилковим і що вони вже подали заяви про відкликання своїх голосів. Але закон про регламент Верховної Ради України не передбачає можливості «відкликання голосу шляхом подання заяви».