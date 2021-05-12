У Держкомтелерадіо вказують: з 16 липня щонайменше 50% назв книжок у крамницях мають бути українською

У Державному комітеті телебачення і радіомовлення України наголошують, що з 16 липня вступає в дію 26-та стаття закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка регламентує використання державної мови у сфері книговидання та книгорозповсюдження.

«Законом передбачено, що не менше половини всіх виданих упродовж року видавцем назв книг має бути українською мовою, також не менше 50% назв книг, що продаються у книгарнях чи інших місцях розповсюдження, мають бути державною мовою. Ця норма не поширюється на видавничу продукцію кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів чи національних меншин України за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, відповідно до закону щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України», – йдеться в повідомленні.

У відомстві вказують, що стосовно розповсюдження ця норма не поширюється на книгарні та інші заклади, що продають видання мовами ЄС, словники, підручники та розмовники з іноземних мов, а також «на спеціалізовані книгарні, створені для реалізації прав корінних народів, національних меншин України».

За порушення мовного закону, нагадують у Держкомтелерадіо, передбачені штрафи від двохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо правопорушення вчинене вперше.

«І хоча норми щодо адміністративної відповідальності (зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення) за порушення вимог закону наберуть чинності лише за рік – 16 липня 2022 року, Держкомтелерадіо закликає книговидавців і книгорозповсюджувачів безумовно виконувати закон», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 16 липня 2021 року набирає чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування має складати іспит на рівень володіння українською мовою.

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.

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