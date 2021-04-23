54% українців схвалюють обов’язкове використання української мови у сфері обслуговування – опитування

В Україні 54 відсотки громадян підтримують запровадження обов’язкового використання державної мови у сфері обслуговування. Про це свідчать результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з Центром політичної соціології.

«Більшість громадян (54 відсотки) підтримує запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування, але ситуації різниться у регіональному розрізі. У Південному та Східному регіонах більше тих, хто не підтримує цю ідею, водночас в обох регіонах третина громадян все ж підтримує цю норму закону», – мовиться в результатах дослідження.

За даними опитування, люди, які вважають українську своєю рідною, переважно підтримують (66 відсотків) це рішення; натомість люди, для яких рідна мова російська, переважно не підтримують (22 відсотки) запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування.

Результати дослідження свідчать, що на тлі розгортання пандемії та загострення соціально-економічних та безпекових проблем громадяни вважають відносно маловажливими питання використання різних мов в Україні.

«5 відсотків громадян вважають питання використання різних мов в Україні однією з найгостріших проблем держави. Ще 28% вважають, що мовне питання досить серйозне, але є й більш актуальні проблеми. 27 відсотків українців не вважають мовні питання гострими за окремими винятками, а для 32 відсотків ця проблема взагалі надумана», – мовиться в повідомленні.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології впродовж протягом 16–27 лютого 2021 року. Загалом було опитано 2003 респонденти за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.

16 липня 2021 року набуває чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування має складати іспит на рівень володіння українською мовою.