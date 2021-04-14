Іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин – рішення уряду

Іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин, йдеться в постанові уряду «Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою».

Згідно з документом, іспит відбуватиметься у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки.

Методику та інструкції проведення іспиту визначатиме та затверджуватиме своїм рішенням Національна комісія зі стандартів державної мови, яка на підставі результатів іспиту видає державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.

16 липня 2021 року набуває чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування має складати іспит на рівень володіння українською мовою.