Україна не потребує порад Росії щодо питання мови – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українська мова – єдина державна мова, статус якої закріплений у Конституції, і Україна не потребує порад Росії щодо цього питання. Так він прокоментував у Facebook заяву секретаря Ради безпеки Росії.

«Щодо заяви секретаря Радбезу РФ стосовно державного статусу української мови. Українська мова – єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо», – написав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської та Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для України – країна-агресор.

«Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні та здійсненні військової агресії проти нашої країни, – тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали», – додав Данілов.

Раніше секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що ухвалення українською владою закону про державну мову є «продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США».

Як повідомляло Радіо Свобода, із 16 січня в Україні мовою обслуговування споживачів є державна мова.