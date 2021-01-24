Росія заявляє про «мови в Україні», щоб відвернути увагу від Навального – мовний омбудсмен Кремінь

Заява Держдуми Росії про «заборони та утиски російської та інших мов в Україні» не відповідає дійсності. На цьому в інтерв’ю Радіо Свобода наголосив мовний омбудсмен України Тарас Кремінь.

«По-перше, Росія – одна з небагатьох країн світу, яка не ратифікувала закон про мови національних меншин. Тобто питання захисту міноритарних мов (мов, що перебувають на межі зникнення), вони не підтримуються у Росії. А хочу нагадати, що Росія – це не тільки російська мова. І коли росіяни фактично вкотре втручаються у внутрішні справи України (вони давно вже втрутилися шляхом збройної агресії) і говорять про обмеження прав російськомовних громадян України – це не відповідає дійсності. Ви спочатку в себе розберіться з міноритарними мовами, а потім щось говоріть», – сказав мовний омбудсмен України.

Водночас Тарас Кремінь назвав такі заяви з Москви «питанням державної політики» Росії, намаганням відвернути увагу від внутрішньополітичних російських проблем, зокрема, від акцій опозиції на підтримку Олексі Навального.

«Такі заяви Держдуми – одна зі спроб збити інформаційну хвилю у зв’язку з подіями в самій Росії навколо Олексія Навального, щоб про нього та акції опозиції на його підтримку менше говорили. Нинішня влада Росії вважає, що там, де розмовляють російською мовою, «где растет березка» – там і Росія. Це – неправда, це не відповідає дійсності. І як уповноважений із захисту державної мови не сприймаю всього того, що відбувається у найвищому так званому законодавчому органі Росії», – сказав Тарас Кремінь.

Також він обурений відсутністю реакції на заяву Держдуми Росії з боку українських політиків. Закон про мову – це український закон. Він діє на вимогу Конституції України. Тому все, що пов’язане із захистом україномовних громадян – пріоритет для української держави, і про це треба говорити, зазначив мовний омбудсмен.

Держдума Росії 20 січня цього року ухвалила заяву про «неприпустимість заборон та утисків російської та інших мов в Україні».

«Депутати Державної думи вимагають від влади України зупинити цю порочну практику і чекають від Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи, парламентів країн світу її засудження», – йдеться в тексті заяви Держдуми.

Держдума також заявила, що «ставлення до прав і свобод російського і російськомовного населення, співвітчизників» в Україні «є основоположним для визначення державної зовнішньої політики Російської Федерації».

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