Мовний закон в Україні є одним із найкращих серед європейських – Кремінь

Закон «Про забезпечення функціонування української мови» є одним з найкращих серед європейських мовних законів. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

«Ми проводили такі порівняння. І по великому рахунку засвоїв передовий європейський досвід. Але мені здається, що в України все ще є залишки тієї хвороби незначної вірусної, коли абищо, аби критикувати. На превеликий жаль, у нас немає двох конституцій. Чи на щастя. У нас немає двох президентів. У нас немає двох валют. І, слава Богу, що у нас одна-єдина мова, одні ЗСУ і один-єдиний український народ», – наголосив Кремінь.

Він додав, що в Україні мовна ситуація у сфері обслуговування є винятковою.

«У жодній з країн світу немає такого, як воно може бути в Україні. Скажімо, якщо говорити за сферу обслуговування. Якщо ви заходите до закладу обслуговування у Франції, вам в першу чергу подають меню французькою мовою. І у французів питання гідності стоїть на першому плані. Вам не подадуть меню англійською мовою, будьте в тому певні. Це ж стосується Італії, інших країн світу. Тому і в Україні повинна з’явитися не тільки мовна культура, але повинні утвердитися такі ключові якості для людської природи, як гідність, як самоповага, як гордість за свій народ, за свою мову, за свою культуру», – заявив Кремінь.

Як розповів Радіо Свобода мовний омбудсмен Тарас Кремінь, штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

Із 16 січня в Україні мовою обслуговування споживачів є державна мова.