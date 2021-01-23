Обслуговування українською: мовний омбудсмен розповів, коли і за яких умов почнуть штрафувати порушників закону

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 гривень до 6 800 гривень.

«Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, по відношенню до яких ми постійно отримуємо постійні скарги, і таких скарг достатньо дві для того, щоб ми розпочали провадження, щоб підготували протокол і накладали штраф», – зазначив Кремінь.

Він додав, що штрафи можуть бути оскаржені в судовому порядку, і в будь-якому разі, для подібних претензій мають бути наведені докази.

«Я не думаю, що сьогодні якийсь із супермаркетів хоче «прославитися» на всю країну, що для них закон – не закон і країна – не країна. Таких у нас немає, і навряд чи вони з’являться. Тому жодні з провокацій, що переслідування, мовні інспектори, таємні покупці і так далі – у нас таких в штаті немає», – наголосив мовний омбудсмен.

Із 16 січня в Україні мовою обслуговування споживачів є державна мова.