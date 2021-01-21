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22 січня 2021, Київ 00:55
Новини | Міжнародні

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним закон про статус російської мови

Суд постановив, що ухвалений парламентом закон «надає російській мові привілейований статус» щодо мов інших нацменшин, зокрема, українців

Конституційний суд Молдови 21 січня визнав неконституційним закон про особливий статус російської мови як мови міжнародного спілкування.

Розглянувши скаргу трьох опозиційних депутатів, суд дійшов висновку, що закон, ухвалений парламентом у грудні минулого року, «надає російській мові привілейований статус щодо інших мов національних меншин в Республіці Молдова», що конституцією країни не передбачено.

Як мовиться у висновках суду, згідно з результатами перепису населення Молдови 2014 року, румунська мова є рідною мовою для не менше ніж 77,86 відсотка громадян, російська – для не менше ніж 9,39 громадян, гагаузька – для не менше ніж 4,08 відсотка, українська – для не менше ніж 3,82 відсотка громадян, а болгарська є рідною мовою для не менш ніж 1,48 відсотка громадян Молдови.

«Конституційний суд також зазначив, що в територіальному плані частка використання української мови вища від частки використання російської мови в дев’яти районах. Крім цього, у 15 з 32 районів різниця між використанням російської та української як рідних мов становить не більше ніж 2%», – мовиться у повідомленні.

Суд дійшов висновку, що положення закону не забезпечують рівновагу між захистом румунської мови, як державної, та захистом прав національних меншин.

«Конституційний суд зазначив, що існують райони, в яких, наприклад, українська мова має більше поширення, ніж російська. З цих же даних випливає, що в деяких районах російська мова використовується менш ніж 3% населення. Незважаючи на це, піднявши її на рівень мови міжнаціонального спілкування, вона набуває статусу квазіофіційної нарівні з румунською мовою», – йдеться у висновках.

Рішення Конституційного суду є обов’язковим і оскарженню не підлягає. Закон припиняє дію з моменту ухвалення судом відповідного рішення.

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