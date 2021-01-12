Зеленський і Санду вирішили створити спільну президентську раду

Президенти України і Молдови Володимир Зеленський і Мая Санду заявили про намір відновити діалог між Києвом і Кишиневом на високому рівні і надати йому «динамічного характеру», а також створити президентську раду для цього діалогу і вирішення «актуальних завдань співпраці». Про це йдеться в спільній заяві президентів, ухваленій після їхньої зустрічі 12 січня в Києві.

«Наголошуємо на важливості українсько-молдовських відносин для подальшого розвитку наших держав. Результати нещодавніх президентських виборів у Республіці Молдова підтвердили європейський вибір та зобов’язання боротьби з корупцією громадян Республіки Молдова. Вони відкрили вікно можливостей для нового етапу розвитку змістовного та перспективного діалогу між нашими країнами», – йдеться в заяві, текст якої поширила пресслужба українського президента.

«Підкреслюємо спільний інтерес започаткувати нові інфраструктурні проекти, полегшити транзит та транспортування, розвивати туризм та інші сфери, що становлять взаємний інтерес… Констатуємо необхідність подальшої співпраці в енергетичному секторі з метою посилення енергетичної безпеки в регіоні. Вважаємо важливим підвищувати надійність та диверсифікувати постачання електроенергії та енергоносіїв, а також забезпечити більшу прозорість енергетичного сектору», – заявили президенти.

Крім того, Зеленський і Санду заявили про взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і Молдови в межах міжнародно визнаних кордонів.

«Відзначаємо прагнення до зміцнення взаємодії з країнами-партнерами в Південно-Східній Європі та на Чорному морі. У цьому контексті ми підтверджуємо свою зацікавленість стати частиною ініціативи «Тримор’я», – йдеться в заяві.

Вони також підтвердили інтерес до поглиблення регіональної співпраці з метою реалізації стратегічних цілей обох держав щодо повноправного членства в Європейському союзі, в тому числі шляхом імплементації Угод про асоціацію з ЄС.

«Оскільки пандемія COVID-19 суттєво вплинула на глобальний та регіональний порядок денний, ми підтримуємо необхідність посилення міжнародного співробітництва з метою мінімізації негативних наслідків пандемії. У зв’язку з цим ми знову підтверджуємо свою підтримку принципу багатосторонності та співробітництва на міжнародних, європейських та регіональних платформах взаємодії, які, серед іншого, сприяють виробленню узгоджених підходів до існуючих та майбутніх викликів і загроз», – йдеться в заяві.

Мая Санду 12 січня перебуває з офіційним візитом в Україні. Це перший її закордонний візит із моменту обрання президенткою Молдови восени.