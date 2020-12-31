У Молдові очільник МЗС став виконувачем обов’язків прем’єр-міністра

Президентка Молдови Мая Санду, що посаду посаду тимчасового виконувача обов’язків прем’єр-міністра з першого дня 2021 року буде обіймати міністр закордонних справ та європейської інтеграції Аурел Чокой.

Як повідомила Санду у фейсбуці, вона підписала відповідний указ після відставки прем’єр-міністра Іона Кіку і його відмови виконувати обов’язки до затвердження нового уряду.

Вона пояснила, що згідно із законодавством, президент має призначити в.о. прем’єра одного із чинних міністрів.

В інтерв’ю телеканалу TV8 напередодні Мая Санду заявила про пошук «якнайшвидшого способу провести дострокові парламентські вибори» у Молдові.

Нині у законодавчому органі Молдови більшість – за партією соціалістів, які політично тяжіють до Москви, Санду ж – проєвропейський політик. Під час передвиборчої кампанії вона обіцяла боротися з корупцією та продовжувати європейську інтеграцію Молдови.