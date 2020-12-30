Дочасні вибори парламенту Молдови: чи підуть вони на користь Маї Санду?

24 грудня новообрана президентка Молдови Мая Санду офіційно приступила до виконання своїх повноважень. Під час кампанії вона обіцяла боротися з корупцією та продовжувати європейську інтеграцію Молдови. Проте Санду не має підтримки парламенту, необхідної для втілення цих обіцянок. Нині у законодавчому органі Молдови більшість – за партією соціалістів, які політично тяжіють до Москви.

Ще до того, як відбулася інавгурація Маї Санду, депутати ухвалили законопроєкт про передачу контролю над розвідувальним агентством країни від президента до парламенту. Це спричинило протест: люди вийшли на вулицю із вимогою дочасних виборів парламенту, адже крок законодавців сприйняли як намагання посилити владу парламенту, який і без того опозиційний до новообраної президентки.

За дочасні вибори виступає і партія Маї Санду. Однак, навіть за найоптимістичнішими прогнозами, вони можуть відбутися не раніше весни 2021 року. За цей час недружні кроки парламенту, вплив російської пропаганди та економічні проблеми через пандемію можуть суттєво вплинути на рейтинг політсили Санду. Тож чи підуть дострокові вибори на користь президентці?

Як співіснуватимуть парламент і Санду зараз?

Рішення про дострокові парламентські вибори у Молдові поки не ухвалено, але ідея вже витає у повітрі: Мая Санду перемогла на виборах президента із програмою, яку неможливо виконати без підтримки парламенту.

За день до інавгурації Маї Санду прем’єр-міністр Молдови Йон Кіку пішов у відставку з метою проведення дострокових парламентських виборів.

«Це (вибори – ред.) мета, яку ми оголосили пріоритетом для повернення країни до нормального стану», – прокоментував своє рішення Кіку.

Проте навіть за умови, що проведенню виборів ніхто з політикуму не заважатиме, вони відбудуться лише через кілька місяців. Не раніше, ніж за 4-5, вважає колишній віцепрем'єр з реінтеграції Александр Фленкя.

«Буде спостерігатися великий вакуум влади… Безумовно, Молдова зараз на самому початку достатньо глибокої безпрецедентної кризи для останніх двох десятків років як мінімум», – сказав Фленкя в коментарі каналу «Настоящее время».

Після відставки уряду у парламентської коаліції буде 45 днів на формування нового. Однак, як заявила Санду після зустрічі із головами фракцій, «жодна політична партія не заявила відкрито про те, що готова в складі парламентської більшості взяти відповідальність за призначення нового уряду».

«Я припускаю, що в уряді вирішили, що замість того, щоб брати зараз на себе відповідальність, легше піти у відставку і спихнути цю відповідальність на новообраного президента», – вважає Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма».

Однак ще до відставки Кіку, парламент заклав кілька мін уповільненої дії, каже експерт. Серед них визнання парламентом російської як мови міжнаціонального спілкування на початку грудня та повернення мовлення російських телеканалів.

В умовах, коли фактично Санду має дуже скуті повноваження, вона та її політсила нічого не зможуть із цим вдіяти. Не кажучи вже про втілення реформ, які вона обіцяла перед виборами.

«Виклики будуть великими для президента, оскільки очікування виборців були високими. Безумовно, головний виклик для нового президента буде внутрішньополітичним, оскільки на неї покладають надії та великі сподівання», – сказав «Настоящему времени» Александр Фленкя.

Під час виборчої кампанії Санду говорила, що парламент необхідно розпустити, бо той є занадто корумпованим. Зараз така можливість є цілком реальною, але перед Санду постає задача не втратити підтримку виборців через неспроможність одразу після інавгурації почати втілювати програму.

«Пастка» для Маї Санду?

Дочасних виборів у парламент хочуть усі головні політичні партії Молдови, вважають експерти. Якщо для політсили Маї Санду «Дія і Солідарність» це – єдина можливість впроваджувати програму новообраної президентки, то для її опонентів – це шанс «обнулитися» і зняти із себе відповідальність за старі проблеми, зокрема спричинені пандемією, каже у коментарі Радіо Свобода політолог Євген Магда.

Згідно з останнім опитуванням молдовського Інституту публічної політики, яке було проведено у жовтні цього року, лідерами партійних рейтингів залишаються партія соціалістів, яку очолює колишній президент Ігор Додон. Їх фракція зараз працює в коаліції із партією «Шор», яка також долає прохідний бар’єр, згідно з опитуванням.

Партія Санду, яка є другою у рейтингах, має лише одного чіткого політичного союзника – «Нашу партію» Ренато Усатого. Він посів третє місце на виборах президента і підтримав Санду у другому турі. Однак, сам Усатий має неоднозначну репутацію в Молдові: його звинувачують у непрямому підкупі виборців та створенні свого капіталу завдяки співпраці з російською державною компанією «Железные дороги».

Тому союз з «Нашою партією» може виявитися токсичним для партії Санду – виборці не зрозуміють. Ще один можливий партнер по коаліції – це партія «Платформа «Гідність і правда» Андрея Нестасе. Однак Євген Магда зазначає, що їхній політичний союз, який був раніше актуальним, зараз таким не є. Та й рейтинг його політсили надто низький.

Сергій Герасимчук прогнозує, що рейтинг політсили Санду також зараз падатиме. А значить, дочасні вибори лише посилять позиції її опонентів.

«Ідеться про формування такої собі пастки для Санду: ніхто не береться за уряд, відповідно вся політична відповідальність лягає зараз на неї, а ми маємо продовження пандемії, ми маємо економічний спад, пов’язаний з пандемією. І вочевидь, у такій ситуації рейтинг рости навряд чи буде», – каже Герасимчук.

Але у Маї Санду іншого виходу немає, зазначає Євген Магда. «У Санду є два варіанти: або лишити усе, як є, і не втілити обіцяне під час кампанії, або спробувати змінити щось на краще. І вона робить друге», – зауважує він.

Мая Санду дійсно нещодавно заявила, що найближчими днями розпочне процедуру розпуску парламенту. «У найближчі дні я вийду з ініціативою, внесу пропозиції для того, щоб прийти до дострокових парламентських виборів», – заявила вона.

Чому дострокові вибори можуть піти Санду на користь?

Дострокові вибори можуть піли на користь Маї Санду, тому що вона ще може утворити більшість у новому парламенті, якщо таки об’єднається з іншими проєвропейськими силами. Зараз Санду розраховує на хвилю своєї популярності після президентських виборів та підняття рейтингу її партії. Але цього явно недостатньо, кажуть оглядачі.

Президентка Молдови також може розраховувати на підтримку уніоністів – тих, хто виступає за приєднання Молдови до Румунії. Зокрема, їхні голоси імовірно допомогли їй перемогти на президентських виборах, кажуть аналітики.

З іншого боку, Санду може розраховувати і на допомогу з боку Євросоюзу. Принаймні, політичну. Щодо фінансової допомоги, то в ЄС вже зараз говорять про те, що передумовою такої допомоги є втілення судової, банківської та правоохоронної реформ. А за опозиційного парламенту це буде важко.

«Ми повинні допомогти вже зараз. Ми не повинні применшувати значення її перемоги», – сказав у коментарі Deutsche Welle очільник делегації Європарламенту з питань асоціації з Молдовою Зигфрід Мурешан.

Він вказує на те, що у президентки Молдови і без підтримки парламенту достатньо повноважень для укріплення незалежності правоохоронних органів. Це, на його думку, може послужити сигналом для ЄС про те, що Санду дійсно націлена на співпрацю.

Якщо до такої позиції дослухаються, то ЄС зможе фінансово допомогти Молдові вийти з кризи, спричиненою пандемією.

Як може вплинути Росія?

Одразу після інавгурації Маї Санду колишній президент Ігор Додон поїхав у Москву для обговорення «стратегічного партнерства» між Молдовою та Росією.

У Москву Додон також взяв віцеспікерку парламенту Зінаїду Гречаний та мера Кишинева Йона Чебана. За своєї каденції з робочими візитами до Росії Додон їздив найчастіше. На очікуваних парламентських виборах його партія імовірно також заручиться підтримкою Кремля.

«Я можу собі уявити, що Росія профінансує кампанію соціалістів (партія колишнього президента Додона – ред.), профінансує кампанію Ілана Шора, а от як Євросоюз профінансує кампанію партії Санду, я собі уявити не можу», – каже Євген Магда.

І без того сильний російський вплив точно посилять нові рішення парламенту повернути мовлення російських телеканалів. На них діяльність Ігоря Додона здебільшого висвітлюють у позитивному руслі, на що раніше звертав увагу в розмові з Радіо Свобода старший аналітик центру «Нова Європа» Леонід Літра.

А російська соціальна мережа «Одноклассники» є найпопулярнішою в країні. Щодо ж політичних дебатів, найбільш популярними майданчиками в онлайн є «Одноклассники» та мережа «Фейсбук». Політично зацікавлені користувачі лише нещодавно у своїй більшості стали надавати перевагу американській соціальній мережі.