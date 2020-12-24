24 грудня Мая Санду вступила на посаду президентки Молдови. Вона склала присягу на урочистому засіданні парламенту та Конституційного суду у Кишиневі.

Під час інавгураційної промови Санду звернулася до представників національних меншин українською, російською, гагаузькою та болгарською мовами – наголосивши, що не допустить порушення їхніх прав.

Санду нагадала, що її головне завдання – боротьба з корупцією. Вона також розкритикувала нинішню парламентську більшість і закликала до проведення дострокових виборів.

Напередодні подав у відставку кабінет прем’єр-міністра Йона Кіку оголосив про відставку уряду з метою проведення дострокових парламентських виборів. Тепер, після відставки уряду, Санду зможе розпустити парламент у випадку двох невдалих спроб призначити нового прем’єра.

15 листопада Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43%.

Санду заявила, що вважає окупований Росією Крим українським і виступає за виведення російських військ з самопроголошеного Придністров’я.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що очікує на візит новообраної президентки Молдови у січні 2021 року.