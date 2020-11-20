Санду виступила за виведення російських військ з Придністров’я

Новообрана президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю виданню «Європейська правда» заявила, що вірить в те, що одного разу з’явиться геополітична можливість повернення самопроголошеної Придністровської республіки під контроль Кишинева.

При цьому вона наголосила, що виступає за мирне вирішення конфлікту, «замороженого» з 1992 року.

За словами Санду, необхідно визначити принципи врегулювання, прийнятні для всіх, і зазначила, що Росія – частина переговорного формату у Придністров’ї. Однак вона виключила федералізацію Молдови, а також виступила за повне виведення російських військ з території країни.

Оперативна група російських військ у Придністров’ї зараз налічує близько 1700 військовослужбовців. Частина з них входить до складу миротворчих сил. Також російські військові охороняють великі склади боєприпасів у селищі Колбасна. Влада Молдови неодноразово закликала до виведення російських військ, проте питання так і не було вирішено. Нинішній президент Молдови Ігор Додон, який програв на виборах 15 листопада Санду, був проти виведення військ.

Санду не стала називати Придністров’я територією, окупованою Росією, але зазначила, що сепаратистська республіка користується підтримкою Москви. Вона також сказала, що як позитивний, так і негативний досвід врегулювання в Придністров’ї може бути використаний Україною на Донбасі.

Говорячи про приналежність Криму, Санду сказала, що вважає його українським.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно повідомив, що МЗС вже працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України​.

Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43.