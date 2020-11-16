Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

Президент України Володимир Зеленський привітав колишню голову уряду Молдови, лідерку Партії дій та солідарності (PAS) Майю Санду з перемогою на виборах президента.

«З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів», – ідеться в повідомленні Зеленського у твітері.

Майя Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, утримує лідерство в другому турі виборів президента Молдови. Про це свідчать оприлюднені в перші години 16 листопада дані підрахунку 99% голосів, повідомила Центральна виборча комісія. Санду набирає 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43.