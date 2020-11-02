Голоси заробітчан із Молдови допомогли вивести Санду проти Додона в другий тур президентських виборів

У Молдові чинний президент Ігор Додон і колишня прем’єр-міністр Майя Санду, за результатами голосування у неділю, вийшли у другий тур президентських виборів, який відбудеться 15 листопада.

Після підрахунку 100% бюлетенів Санду, набравши більш ніж 36% голосів, випереджає Додона, який має понад 32%.

Майю Санду, яка навчалася у Гарварді, називають прозахідним політиком, а Ігоря Додона більш орієнтованим на Росію.

Молдова з населенням 3,5 мільйона – одна з найбідніших держав Європи, і багато молдован, скориставшись можливістю отримати паспорти етнічно спорідненої сусідньої Румунії, працюють у країнах Європейського союзу.

Коментатори вважають, що близько 70% голосів молдовських заробітчан, із яких 150 тисяч голосували за кордоном, вивели вперед Майю Санду, котра виступає за зближення з ЄС.

«Люди в діаспорі, ви були просто дивовижні. Це надзвичайна мобілізація, яка нас усіх надихає», – сказала Санду.

Ігор Додон наголошує на важливості відносин із Росією та обіцяє нове врегулювання ситуації з Придністров’ям – територією, що з підтримкою розташованих там російських військ зберігає фактичну незалежність від Молдови.

Додон також подякував виборцям, заявивши: «Я запевняю, що ви не пошкодуєте. Ми подолаємо всі перешкоди».

Керівник російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін у розпал молдовської президентської кампанії минулого місяця звинувачував США в приготуваннях до «революційного сценарію» для підтримки молдовської опозиції.

Санду і Додон уже змагалися за президентську посаду в 2016 році і Майя Санду програла в другому турі.

Ігор Додон тоді отримав перемогу на тлі гучних корупційних скандалів, які заплямували прозахідні партії.

2014 року ЄС уклав угоду з Молдовою про близькі політичні й торговельні стосунки, але Брюссель неодноразово висловлював розчарування браком реформ та засиллям корупції у Молдові.