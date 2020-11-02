Санду перемагає Додона у першому турі президентських виборів у Молдові – ЦВК

За даними підрахунку ЦВК Молдови 99,81% протоколів, на президентських виборах 1 листопада прозахідна технократка, колишня прем’єр-міністр і голова Партії дій та солідарності Майя Санду набирає 36,10% голосів виборців проти 32,66% у Ігоря Додона – проросійського чинного президента, засновника Соціалістичної партії.

На третьому місці опинився мер міста Бєльці Ренато Усатий, лідер «Нашої партії», з 16,96%, а за ним – Віолета Іванова з партії «Шор» із 6,65%.

Явка на виборах в неділю склала 42,7%.

Результат ЦВК є несподіваним, оскільки напередодні всі опитування громадської думки, а також два опитування під час та після виходу з виборчих дільниць виборців, ставили чинного президента Додона на перше місце з авансом не менше ніж 10%.

Перевагу для Санду, за даними ЦВК, забезпечило голосування діаспори (понад 140 тисяч голосів), яке було масовим, перевершивши всі попередні вибори.

Якщо жоден із кандидатів не перетинає позначку у 50% голосів підтримки від виборців, то, за законодавством Молдови, відбудеться другий тур голосування. У випадку з цьогорічними виборами президента йдеться про 15 листопада.