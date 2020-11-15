У Молдові відбувається другий тур виборів президента

У Молдові 15 листопада відбувається другий тур президентських виборів. Посаду глави держави виборюють колишня голова уряду Майя Санду (перемогла в першому турі з результатом 36,16%) і незалежний кандидат, чинний президент Ігор Додон, якого підтримує Партія соціалістів.

Перший тур виборів відбувся 1 листопада, підсумкова явка склала 42,76%. Найменш активною була молодь: на дільниці для голосування прийшло лише 8% виборців у віковій страті до 25 років.

На території Молдови відкрито 2143 виборчих дільниці, 42 з них – для громадян Молдови, які живуть на території непідконтрольного Кишиневу Придністров’я. За кордоном відкрито 139 дільниць, найбільше - в Італії (30), Російській Федерації (17), Румунії (13) і Сполучених Штатів Америки (12).

1 листопада високу активність показала молдовська діаспора – проголосували понад 150 тисяч громадян Республіки Молдова, які живуть за кордоном. Діаспора переважно проголосувала за Майю Санду (70,12%) і кандидата від «Нашої партії» Ренато Усатого (17,25%), Ігор Додон отримав за кордоном лише 3,65% голосів виборців, після чого заявив про наявність якогось «паралельного електорату».

За перебігом голосування в другому турі стежать національні і міжнародні спостерігачі, порівняно з першим туром, акредитацію Центрвиборчкому отримали додатково 185 експертів, в тому числі – 23 із-за кордону. У першому турі на дільницях працювали 1884 спостерігачі з Молдови і 309 міжнародних експертів; 77 спостерігачів від неурядових організацій та дипломатичних місій і 156 представників електоральних конкурентів стежили за ситуацією на закордонних дільницях.