Путін назвав «неприйнятним» зовнішній тиск на Білорусь, Киргизстан та Молдову

Президент Росії Володимир Путін заявив 10 листопада на відкритті онлайн-саміту Шанхайської організації співпраці, що «спроби чинити зовнішній тиск» на Білорусь, Киргизію та Молдову є «неприйнятними».

Путін вважає, що Білорусь зараз «перебуває під тиском зовнішніх сил».

«Після президентських виборів, що відбулися в їхній країні, наші білоруські друзі зазнають безпрецедентного тиску, виступають проти санкцій та провокацій у розв’язаній проти них інформаційно-пропагандистській війні», – сказав Путін, додавши, що «народ Білорусі має вирішувати свої проблеми самостійно».

Лукашенко публічно заявив, що за протестами стоять держави ЄС.

Масові акції протесту в Білорусі з вимогою відставки Олександра Лукашенка тривають протягом останніх трьох місяців після того, як ЦВК країни заявила про його перемогу на президентських виборах 9 серпня. На думку опозиції та Заходу, вибори були сфальсифіковані.

Москва підтримала Лукашенка в протистоянні, позначеному жорстокими репресіями проти протестувальників.

Путін також заявив, що дві інші колишні радянські республіки, Киргизстан і Молдова, також зазнають «зовнішнього тиску».

У Киргизстані після парламентських виборів розпочалася політична криза, яка в жовтні призвела до відставки президента Сооронбая Жеенбекова.

У Молдові проєвропейська кандидатка в президенти Майя Санду здобула несподівану перемогу в першому турі президентських виборів 1 листопада. В другому турі їй протистоятиме підтриманий Москвою чинний президент Ігор Додон.

Державами-учасницями ШОС є Китай, Індія, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Росія, Таджикистан та Узбекистан.

Афганістан, Білорусь, Іран та Монголія мають статус спостерігачів в організації, а Вірменія, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Туреччина та Шрі-Ланка є партнерами ШОС.