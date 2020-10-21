В.о. президента Киргизстану оголосив про «економічну амністію» після арешту олігарха Матраїмова

Тимчасовий виконувач обов’язків президента Киргизстану Садир Жапаров оголосив 21 жовтня про «економічну амністію» для колишніх чиновників, які збагатилися через корупційні схеми. Це сталося лише через день після того, як колишній заступник керівника митної служби країни Раїмбек Матраїмов був затриманий та поміщений під домашній арешт за підозрою у зловживаннях.

За рішенням Жапарова, амністія стосуватиметься всіх колишніх чиновників, які працювали в «енергетичному секторі, митниці, податковій службі, фармацевтиці, ліцензуванні, видобутку корисних копалин» та інших галузях економіки й використовували корупційні схеми для незаконного отримання грошей.

Джапаров дав 30 днів колишнім чиновникам, які вчинили такі незаконні дії, щоб розкрити корупційні схеми та повернути гроші. Після цього вони можуть отримати «адміністративне та економічне помилування».

Державний комітет національної безпеки Киргизстану 20 жовтня заявив, що затримав Раїмбека Матраїмова, союзника колишнього президента Сооронбая Жеенбекова. За даними спецслужби, Матраїмов погодився виплатити державі збиток у розмірі близько 2 мільярдів сомів (це близько 24,7 мільйона доларів) і вже перерахував 80 мільйонів сомів (це 1 мільйон доларів).

Пізніше того ж дня суд у столиці Бішкеку обрав Матраїмову запобіжний захід – домашній арешт.

Політична криза в Киргизстані почалася після парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. Акції протесту з вимогою анулювати результати виборів переросли в заворушення. У ніч на 6 жовтня демонстранти зайняли «Білий дім», в якому засідає парламент і розташований апарат президента.

У наступні дні в Бішкеку розгорнулася боротьба за владу між різними політичними силами.

У підсумку ЦВК анулювала результати виборів, президент Сооронбай Жеенбеков подав у відставку, а уряд очолив звільнений з колонії колишній опозиційний депутат Садир Жапаров, який також виконує обов’язки президента.