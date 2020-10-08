Жеенбеков не збирається у відставку – речниця президента Киргизстану

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не збирається у добровільну відставку, заявила 8 жовтня його речниця Толгонай Стамалієва.

Вона також стверджує, що Жеенбеков не отримував заяву про відставку голови уряду Киргизстану Кубатбека Боронова. «Так, пишуть у ЗМІ, що Боронов написав заяву, але на підпис до президента вона не надходила», – цитує Стамалієву агенція «Інтерфакс».

Із 5 жовтня в столиці Киргизстану Бішкеку тривають акції проти оголошеної перемоги на парламентських виборах пропрезидентських сил. Центрвиборчком офіційно скасував підсумки голосування після того, як демонстранти зайняли парламент і кілька урядових будівель. Протестувальники також звільнили з ув’язнення колишнього президента Алмазбека Атамбаєва і його прихильників. Члени кількох опозиційних партій заявили, що планують повалити президента Жеенбекова і створити новий кабінет міністрів.

Пресслужба киргизького парламенту поінформувала 8 жовтня, що Сооронбай Жеенбеков, який після початку масових протестів не з’являвся на публіці, провів переговори про відновлення порядку в країні з деякими законодавцями.

За час заворушень у Киргизії постраждали більше тисячі людей, один учасник протестів загинув.