Киргизстан: Політичні ігри клану Матраімових

Родина Матраімових багато років використовувала кошти, отримані сумнівним шляхом, щоб завоювати політичний і суспільний вплив у Киргизстані. Перед цьогорічними парламентськими виборами вони використали всі доступні важелі. «Ми повинні голосувати за них, якщо вони надають ці послуги?» – писав мешканець однієї з бішкекських багатоповерхівок у групі месенджера WhatsApp. «Звичайно, – відповів йому адміністратор будинку. – Чекаю списки до завтрашнього дня. Напишіть мені в особисті повідомлення, хто «за». … Нам потрібно 300 голосів». За словами адміністратора будинку, пропозиція встановити камери відеоспостереження або замінити асфальт на прибудинковій території надійшла від політичної партії «Мекенім Киргизстан», яка претендувала на перемогу в парламентських виборах, що відбулися в неділю. Серед найвідоміших прихильників партії – двоє членів впливової родини Матраімових. Нинішній член парламенту Іскандер Матраімов – один із кандидатів від партії «Мекенім Киргизстан». Його молодший брат Раімбек – колишній співробітник митниці, який отримав за свої статки сумнівного походження прізвисько «Раім Мільйон», – не настільки публічна фігура. Але багато хто вважає, що насправді його вплив є вкрай великим.

Але зв’язки з політичною партією – лише одна з недавніх і найочевидніших ознак зростання суспільного і політичного впливу цієї родини, який ґрунтується на її величезних статках. Кілька років благодійний фонд Матраімових, який, як виявило розслідування , отримував гроші з міжнародної мережі відмивання грошей, будував мечеті, проводив спортивні ігри для людей з інвалідністю і підтримував незаможних студентів. Цього року фонд відзначився широко розрекламованою кампанією допомоги в умовах пандемії COVID-19. Не дивно, що багато жителів регіону, з якого походять Матраімови, вважають їх щедрими меценатами. Але вони використовують свій вплив не тільки для того, щоб робити добрі справи. Південне місто Ош і його околиці стали ворожим місцем для журналістів із інших регіонів. Після публікації попередніх розслідувань клан подав до суду на два киргизькі ЗМІ, які є партнерами OCCRP. Міцні молодики – спортсмени, дехто з яких тренується у фітнес-центрі родини Матраімових, – залякують потенційних опонентів Матраімових, нападають на них і погрожують їм. При підготовці до парламентських виборів 2020 року Матраімови вдалися до свого впливу і значних статків. «Політична організація Матраімових, яка сьогодні є серцем і мозком партії «Мекенім Киргизстан», завжди збирала голоси на користь партії влади, – розповідає киргизький політичний експерт Азім Азімов. – У 2020 році вона шукає власних виборців». По телевізору крутили агітаційні ролики, а на півдні країни розмістили банери на підтримку «Мекенім Киргизстан» – підтримувану Матраімовими партію звинуватили в порушенні виборчого законодавства, залякуванні опонентів і підкупі виборців. У відповідь на прохання журналістів прокоментувати ці звинувачення прессекретар партії надіслав заяву, в якій політичних опонентів «Мекенім Киргизстан» звинувачують у наклепі. У документі заявили, що «брехня і чорний піар» тільки зміцнили позиції партії серед її прихильників. У заяві відкидають твердження про те, що «Мекенім Киргизстан» купує голоси. Прессекретар наполягає, що партія діє відповідно до закону і готова понести відповідальність за будь-які доведені порушення. Він додав, що про них варто повідомляти у відповідні органи. У документі не сказано, чи отримує «Мекенім Киргизстан» гроші від Раімбека Матраімова, але згадується, що у партії багато «успішних» прихильників. Із Раімбеком Матраімовим не вдалося зв’язатися, щоб отримати його коментар. Помічник Іскендера Матраімова написав, що родина не стане давати коментарі до завершення парламентських виборів 4 жовтня.

Політика, заснована на кланах і сомах У Киргизстані політичні переконання багато в чому визначають родинні зв’язки і регіональна належність. За кількома винятками, успішних лідерів визначають саме клани, до яких вони належать: родичів колишнього президента Аскара Акаєва називали «родиною», а рідних Курманбека Бакієва – «баксами». Матраімови отримали прізвисько «Матри». Ця тенденція знайшла відгук і в партійній політиці. Громадяни голосують не за лібералів чи консерваторів – вони обирають клани, які стоять за партіями. Безліч голосів «збирають» «агітатори» – місцеві знаменитості, яких партії наймають для залучення соратників перед виборами. Декого заманюють на виборчі дільниці обіцянками матеріальної вигоди. Це робить і без того крихку політичну систему Киргизстану вразливою для фінансового світу. «Потрібно багато грошей, щоб організувати штаб і заплатити агітаторам», – розповідає опозиційний активіст. За його словами, на чотири мільйони сомів (50 тисяч доларів) можна «купити дві тисячі голосів – по дві тисячі сомів за кожен». Заснована на клановій належності політика також має регіональний характер. Щоб досягти успіху на національному рівні, треба забезпечити собі підтримку голів південних регіонів, які лідирують за кількістю населення. Саме цієї тактики дотримувалася «Соціал-демократична партія Киргизстану» (СДПК) на попередніх парламентських виборах у 2015 році. Вона набрала достатньо голосів, щоб сформувати уряд. Її підтримували забезпечені лідери північних регіонів країни, досвідчені бюрократи і бізнесмени з півдня, в тому числі Матраімови. Їхній рідний Кара-Суйський район – найбільш густонаселений у країні. Того ж року старшого брата Раімбека, Іскендера, який протягом багатьох років перебував на держслужбі, обрали до парламенту від СДПК. У 2012 році ще одного з братів Матраімових призначили головою Кара-Суйського району. За деякими даними, на цю позицію його неодноразово висувала СДПК. «Політична організація [родини Матраімових] вже давно стала головною машиною для збору голосів. Взяти, наприклад, СДПК на виборах у 2015 році», – каже політичний експерт Азім Азімов. Але після перемоги СДПК розвалилася. Причиною став внутрішній конфлікт між двома найвідомішими членами партії – колишнім президентом Алмазбеком Атамбаєвим і новим лідером країни Сооронбаєм Жеенбековим. Однією з жертв цього конфлікту став Раімбек Матраімов, якого звільнили за вказівкою Атамбаєва – це стало одним тз його останніх розпоряджень на посаді президента. Через розкол партія не брала участі в цьогорічних виборах, надавши, таким чином, колишнім членам партії і її опонентам широке поле для діяльності.

Партія, яка «викликає зацікавленість» «Мекенім Киргизстан» заснували 2015 року на півдні країни. У березні 2016 року на виборах у місті Оші вона посіла третє місце – один політолог висловив подив тим, що партія, про яку «до цього ніхто не чув», показала такий гарний результат. Наступними роками члени «Мекенім Киргизстан» отримали місця ще в кількох місцевих радах. Немає підтверджень того, що партія мала стосунок до Матраімових у той час, хоча братові її співзасновника належить будівельна компанія «Іхлас», яка зараз працює над житловим комплексом із торговельним центром в Оші спільно з Чинарою Матраімовою, сестрою Раімбека. Усе ж у якийсь момент родина виразно стала відігравати більш помітну роль у житті партії. Важко сказати, коли і як це сталося. Але зараз багато киргизьких ЗМІ називають «Мекенім Киргизстан» партією-ліфтом для Матраімових, і «є мільйон невеликих підтверджень» контрольного впливу цієї родини, каже Азімов. За словами Азімова, то ще не все, що Іскандер – один із кандидатів «Мекенім Киргизстан», «ми неодноразово бачили самого Раімбека Ісмаїловича Матраімова, який відвідує публічні заходи, пов’язані з цією партією, аж до зйомок роликів цієї партії». «Не думаю, що вони це приховують, – каже він. – Часи, коли Матраімов і його команда зображували неупередженість, давно минули».

«Мекенім» і Матраімови П’ять із 20 основних позицій у списку кандидатів від партії «Мекенім Киргизстан» займають люди, пов’язані з Матраімовими. Іскандер Матраімов – старший із братів, який уже в парламенті, – посідає десяте місце. Серед інших кандидатів, що мають стосунок до родини: Мірлан Бакіров – лідер партії. За деякими даними, він дружить із Ісламбеком Матраімовим. Він віцеспікер киргизького парламенту.

– лідер партії. За деякими даними, він дружить із Ісламбеком Матраімовим. Він віцеспікер киргизького парламенту. Бактибек Каналієв – віцеспікер ради міста Оша. Він очолював «АвтоЕкспрес Інвест», компанію, яка керувала митним терміналом Матраімових у Кара-Суу.

– віцеспікер ради міста Оша. Він очолював «АвтоЕкспрес Інвест», компанію, яка керувала митним терміналом Матраімових у Кара-Суу. Ельнура Алканова – близька соратниця Матраімових, яка випустила матеріали з метою дискредитувати попередні розслідування OCCRP, «Клоопа» і Радіо Азаттик щодо Раімбека Матраімова. (Алканова короткочасно співпрацювала з «Клоопом» і Радіо Азаттик. Також вона стажувалася в OCCRP).

– близька соратниця Матраімових, яка випустила матеріали з метою дискредитувати попередні розслідування OCCRP, «Клоопа» і Радіо Азаттик щодо Раімбека Матраімова. (Алканова короткочасно співпрацювала з «Клоопом» і Радіо Азаттик. Також вона стажувалася в OCCRP). Талантбек Сарбагишев – став співвласником «Юнілаб», компанії, яка управляє великим митним терміналом на півночі Киргизстану. Попереднім власникам довелося продати її під тиском. Чинний співробітник міліції на той момент, він залишався співвласником лише сім тижнів, перш ніж компанія перейшла іншим людям. Зараз він обіймає посаду мера курортного міста Чолпон-Ата на озері Іссик-Куль. Три обізнані інсайдерські джерела, імена яких ми не можемо розкрити з міркувань безпеки, припускають, що Сарбагишев має зв’язки з Камчибеком Кольбаєвим – відомою особою в злочинному світі Киргизстану. Сарбагишев не заперечує, що знайомий із Кольбаєвим: «Я ріс в одному місті з усіма… хорошими людьми… Що, хіба вони не люди?» Він також розповів журналістам, що не має стосунку до «Юнілабу».

– став співвласником «Юнілаб», компанії, яка управляє великим митним терміналом на півночі Киргизстану. Попереднім власникам довелося продати її під тиском. Чинний співробітник міліції на той момент, він залишався співвласником лише сім тижнів, перш ніж компанія перейшла іншим людям. Зараз він обіймає посаду мера курортного міста Чолпон-Ата на озері Іссик-Куль. Три обізнані інсайдерські джерела, імена яких ми не можемо розкрити з міркувань безпеки, припускають, що Сарбагишев має зв’язки з Камчибеком Кольбаєвим – відомою особою в злочинному світі Киргизстану. Сарбагишев не заперечує, що знайомий із Кольбаєвим: «Я ріс в одному місті з усіма… хорошими людьми… Що, хіба вони не люди?» Він також розповів журналістам, що не має стосунку до «Юнілабу». Нурбек Керімбеков – захоплюється боротьбою і кінним спортом, із Матраімовими у нього практично родинні стосунки. Як повідомляють ЗМІ й інсайдери в транспортній галузі, він «өкүл бала» («посадний син», киргизьке найменування хрещеника) Алмазбека Арстанбаєва, бізнесмена, який, у свою чергу, є посадним сином Раімбека Матраімова.

– захоплюється боротьбою і кінним спортом, із Матраімовими у нього практично родинні стосунки. Як повідомляють ЗМІ й інсайдери в транспортній галузі, він «өкүл бала» («посадний син», киргизьке найменування хрещеника) Алмазбека Арстанбаєва, бізнесмена, який, у свою чергу, є посадним сином Раімбека Матраімова. Канатбек Маматов – голова Федерації футболу Киргизстану. Маматов подарував земельну ділянку в елітному котеджному селищі «Ала Арча» матері Матраімових Апізі. На ділянці побудували шикарний маєток, який пізніше продали.

Кожен голос на рахунку Головна перевага партії «Мекенім Киргизстан» і самих Матраімових – гроші. Партія подала декларацію, згідно з якою з 9 липня по 25 серпня вона витратила на передвиборчу кампанію 116 мільйонів сомів (1,4 мільйона доларів), а це набагато більше, ніж конкуренти. Частину грошей пустили на рекламу: в підготовлених професіоналами телевізійних роликах, у які вставили красиві кадри, зняті дроном, роблять наголос на місцеве коріння і діловий сприт кандидатів. Банери партії розмістили на вулицях міст і селищ, найчастіше вони зустрічаються на півдні країни. Але існують докази того, що партія витрачає адміністративні ресурси нецільовим чином: вона користувалася відкритою підтримкою урядових органів, які повинні дотримуватися нейтралітету, і підкуповує виборців. Великий банер партії «Мекенім Киргизстан» розмістили на пункті пропуску через державний кордон Киргизстану. (За деякими даними, в партії стверджують, що розміщений на кордоні банер вкрали прикордонники або співробітники митниці). В інтернеті пишуть, що «Мекенім Киргизстан» не шкодує грошей на те, щоб отримати підтримку виборців. В одному з викладених на платформі YouTube відео жінка розповідає, що партія надала продукти їй і її подругам. «Мекенім Киргизстан» влаштувала нам свято, – каже вона. – Тут горілка, вино, коньяк. Сидимо з подругами. Це все «Мекенім Киргизстан». Активіст однієї з опозиційних партій, який живе на півдні країни, розповів журналістам, що в його селі представники партії відкрито купують голоси виборців. «Агітатори «Мекенім Киргизстан» пропонують від п’яти до десяти тисяч сомів (60–120 доларів), – розповів активіст про місцевих, які збирають голоси на користь партії. – Вони не просять «продати свій голос», вони просто дають гроші «на чай». Це означає, що ти повинен піти і проголосувати за них. Учора представники «Мекенім Киргизстан» почали роздавати по дві тисячі сомів кожному». Він розповів і про фізичні погрози. «Я б не назвав їх «злочинцями» – до мене підійшли підтягнуті хлопці дещо бандитського вигляду, – говорить він. – Вони сказали мені принишкнути, і що їм треба «зібрати голоси». Потім ще додали: «Тобі потрібні проблеми?». Азімов каже, що в цьому немає нічого нового. «Буде неправильним сказати, що тільки «Мекенім Киргизстан» купує голоси. Так роблять майже всі партії, – розповідає він. – Звичайно, у «Мекенім Киргизстан» ширші фінансові можливості. Але вони не єдині, хто підкуповує виборців». Крім грошей, у «Мекенім Киргизстан» є ще одна важлива перевага – серйозна підтримка південних регіонів країни. І цим вона теж багато в чому зобов’язана Матраімовим. Щоб зрозуміти, як родина підтримує популярність серед жителів півдня, репортери вирушили в Кара-Сууський район, на батьківщину Матраімових.

Удома, на півдні «Дорога до всього світу починається в селі», – мовиться в дописі на фейсбук-сторінці Іскендера Матраімова з передвиборчим роликом партії «Мекенім Киргизстан». Матраімови походять із Агартуу – невеликого села ідеальної прямокутної форми, яке розташоване в цьому густонаселеному сільськогосподарському регіоні. Великий будинок і багато підприємств сім’ї розташовані в сусідньому місті Ош, а компанії Матраімова зареєстровані в найближчих містах і селах. Ош і адміністративний центр Кара-Суу рясніють агітаційними плакатами «Мекенім Киргизстан». Але саме в Агартуу вплив сім’ї найпомітніший. Жителі села сказали журналістам, що місцеву мечеть побудували Матраімови. Одна з вулиць названа на честь Ісмаїла, батька Іскендера і Раімбека. У цьому крихітному селі зареєстрований навіть благодійний фонд родини. У червні минулого року дві співробітниці «Клоопа» приїхали в Агартуу і виявили, що місцеві з підозрою ставляться до журналістів. Біля будинку одного з братів Матраімових якийсь підліток сфотографував їх на телефон і влаштував допит. Через кілька хвилин з’явився міліціонер і запитав, що їм тут потрібно: до нього нібито надійшли сигнали про «підозрілих дівчат». Підтекст був однозначним: їм тут не раді. Бесіди з місцевими жителями довели, наскільки Матраімови популярні. Допомагаючи студентам, сиротам, хворим і іншим, хто цього потребує, родина забезпечила собі широку підтримку. Місцева мешканка, далека родичка матері Раімбека, розхвалювала сім’ю. «Всі жителі Агартуу за Матраімових», – сказала вона. Вона погано знала Раімбека, але була дуже вдячна Русланбекові – він допомагав її синові грошима у свята. За її словами, ще один брат Матраімова, Тілекбек, допоміг підвести воду і електрику до сусідньої вулиці, де будинок її сина. І хоча Тілекбек – голова адміністрації Кара-Сууського району, вона була впевнена, що роботу оплатила не держава. «Це він сам все зробив, – наполягала вона. – Не те що голова району». Вона сказала, що не цікавилася, звідки в родини стільки грошей: «Якби я запитала, мені б відповіли, що це не моя справа». Фонд Мабуть, найпомітніший інструмент в арсеналі Матраімових – це сімейний благодійний фонд Ісмаїла Матраімова, названий на честь покійного батька. Фонд заснований у 2013 році, ним керує один із братів – Русланбек. Основні сфери, які він підтримує, – це охорона здоров’я, освіта і спорт. Фонд купував продукти для постраждалих від міжнаціональних конфліктів, влаштовував спортивні заходи для людей з обмеженими можливостями і виділяв допомогу сиротам. Вплив і масштаби діяльності організації такі великі, що її заходи відвідують чільні урядовці. За наявними даними, на волейбольному турнірі, який фонд організував у травні минулого року, були присутні заступник прем’єр-міністра, спікер парламенту, близько десяти депутатів і колишній мер Бішкека. Але розслідування OCCRP, Радіо Азаттик, «Клоопа» і Bellingcat викликають сумніви щодо походження фінансів фонду. Судячи з банківських виписок і інших документів, із грошей, які, як відомо, організація отримала в період із 2014 по 2019 рік, майже половина надійшла від підпільної мережі, що виводила з Киргизстану величезні суми. Фонд ніколи не розкривав джерела фінансування. У недавньому інтерв’ю журналісти запитали Іскендера Матраімова, звідки надходять кошти на боротьбу з COVID-19. Він запропонував їм подивитися на його сторінці в фейсбуці, але цієї інформації там не виявилося.

«Не заважайте нашим братам» Минулого літа на нікому не відомому YouTube-каналі з’явилися довгі ролики невідомого авторства на підтримку Матраімова. У ролику «Матраімови і спорт» тривалістю 22 хвилини йдеться про декілька спортивних споруд, які родина побудувала в Бішкеку і Оші. Інший ролик розповідає про те, як фонд родини допоміг із лікуванням дівчинки з бідної родини на ім’я Фатіма. «Будь ласка, підтримайте наших братів, таких, як Раімбек Матраімов. Не заважайте їм, – каже чоловік, якого називають батьком Фатіми. – Якщо таких людей кидати за ґрати, хто ж буде допомагати людям, таким, як ми?»

«Не заважайте нашим братам» Минулого літа на нікому не відомому YouTube-каналі з’явилися довгі ролики невідомого авторства на підтримку Матраімова. У ролику «Матраімови і спорт» тривалістю 22 хвилини йдеться про декілька спортивних споруд, які родина побудувала в Бішкеку і Оші. Інший ролик розповідає про те, як фонд родини допоміг із лікуванням дівчинки з бідної родини на ім’я Фатіма. «Будь ласка, підтримайте наших братів, таких, як Раімбек Матраімов. Не заважайте їм, – каже чоловік, якого називають батьком Фатіми. – Якщо таких людей кидати за ґрати, хто ж буде допомагати людям, таким, як ми?» При цьому фонд не соромиться розповідати про свою роботу. Сторінку фонду у фейсбуці створили у 2019 році. Час від часу там з’являлися нові дописи, але кількість і якість публікацій почала зростати в міру поширення коронавірусу… і наближення виборів. Інфоприводів не бракувало. Під час кризи з коронавірусом родина робила значні пожертви, в тому числі закупила 20 тисяч тестів, 19 апаратів ШВЛ і сотні тисяч хірургічних масок і захисних костюмів, а також допомагала нужденним їжею.