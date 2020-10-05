Відео розгону протестувальників у столиці Киргизстану

На кадрах – зіткнення між представниками сил безпеки Киргизстану і протестувальниками. Учасники мітингу в Бішкеку виламали ворота з південного боку будівлі парламенту. Через кілька хвилин пролунали постріли, міліція стала розганяти мітинг. Силовикам вдалося відтіснити мітингувальників. Протестувальники кидали в силовиків каміння і підпалювали сміттєві баки, силовики використовували світлошумові гранати та подразливий газ. Є поранені, як серед протестувальників, так і серед силовиків. У понеділок, 5 жовтня, протестувальники зібралися у центрі столиці Киргизстану, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів, які відбулися 4 жовтня, і за попередніми результатами, принесли перемогу партіям, близьким до проросійського президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова. (Відео Киргизької служби Радіо Свобода)