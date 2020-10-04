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04 жовтня 2020, Київ 23:02
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Черги до виборчих дільниць у Киргизстані – відео

Черги до виборчих дільниць у Киргизстані – відео
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Черги до виборчих дільниць у Киргизстані – відео

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4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори. У столиці Бішкеку та другому найбільшому місті в країні Ош, утворилися довгі черги перед виборчими дільницями. Через пандемію коронавірусу на дільницях були вжиті посилені гігієнічні заходи. Свій голос на виборах віддав також президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков. (Відео Киргизької редакції Радіо Свобода)

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