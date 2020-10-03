На Чернігівщині викрили схему купівлі голосів на виборах – поліція

У Бахмачі Чернігівської області поліція викрила схему купівлі голосів на користь неназваної політичної сили на місцевих виборах, а також кандидата від цієї ж сили до парламенту в окрузі № 208, депутат від якого помер.

За повідомленням поліції Чернігівщини, це сталося попереднього дня, 2 жовтня, ввечері: «В перебігу проведення обшуку в автомобілі одного із керівників структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації виявлені гроші та списки виборців, що свідчать про організацію мережі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту по округу № 208».

«Із авто, зокрема, вилучені списки виборців із зазначенням так званих «десятників» і 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб», – повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Наразі поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетними до підкупу виборців, тривають слідчі дії, мовиться в повідомленні.

Народним депутатом від округу № 208, який охоплює Бахмацький і ще кілька районів Чернігівської області, був Валерій Давиденко, обраний як безпартійний самовисуванець; у парламенті він став членом групи «Довіра», також уже під час депутатства став співголовою партії «Наш край», яку заснували вихідці з колишньої Партії регіонів. У травні його знайшли мертвим у його офісі з вогнепальним пораненням у голову. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство; в Офісі генпрокурора пізніше заявили, що основною версією є самогубство.

Центральна виборча комісія призначила вибори народного депутата в цьому окрузі одночасно з місцевими виборами, які мають відбутися 25 жовтня. Для участі в виборах до парламенту зареєстровані 13 кандидатів, із них троє мають прізвище Гунько – один із них є висуванцем нині владної партії «Слуга народу».