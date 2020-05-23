Загибель депутата Давиденка: поліція відкрила провадження про «умисне вбивство»

У Національній поліції повідомили, що за фактом загибелі народного депутата Валерія Давиденка правоохоронці відкриле кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

«47-річного потерпілого з вогнепальним пораненням голови виявила прибиральниця в одному з офісів на вулиці Великій Васильківській. О 18:37 жінка повідомила про це до столичної поліції по спецлінії 102. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб», – йдеться в повідомленні поліції.

Раніше сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що тіло народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням у голову виявили в суботу у його офісі в Києві. За словами Геращенка, правоохоронці перевіряють всі можливі версії загибелі політика. Деякі ЗМІ вказували, що, за непідтвердженими даними, причиною смерті могло стати самогубство.

У парламент нинішнього складу Валерій Давиденко був обраний як самовисуванець по 208-му округу в Чернігівській області.​ Він був членом депутатської групи «Довіра».