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23 травня 2020, Київ 21:34
Новини | Події

У МВС підтвердили загибель народного депутата Валерія Давиденка

Правоохоронці нині перевіряють всі можливі версії загибелі політика

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив, що в суботу в Києві, у власному офісі, в туалеті, було знайдене тіло народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням у голову.

«На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Проводиться комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів щодо з’ясування обставин загибелі народного депутата від Чернігівщини. У тому числі знімаються записи з численних камер спостереження, що у великій кількості розташовані поблизу місця події. Поліцією і прокуратурою будуть перевірятися всі можливі версії трагедії, що сталася», – повідомив Антон Геращенко у фейсбуці.

Раніше сьогодні окремі політики і деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка знайшли з вогнепальним пораненням в голову у його офісі в Києві. За непідтвердженими даними, причиною смерті могло стати самогубство. У парламент нинішнього складу Валерій Давиденко був обраний як самовисуванець по 208-му округу в Чернігівській області.​

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