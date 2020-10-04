Лікарі: Трампа можуть виписати з лікарні 5 жовтня

Стан здоров’я президента США Дональда Трампа, який захворів на COVID-19, поліпшується, його можуть виписати з лікарні 5 жовтня, повідомили його лікарі.

За словами медиків, за останні дні рівень кисню в організмі Трампа двічі падав ненадовго, його лікують стероїдами. При цьому лікарі дали оптимістичну оцінку стану здоров’я 74-річного президента.

«Стан пацієнта продовжує поліпшуватися. Від ранку п’ятниці в нього немає підвищеної температури, його життєві показники – стабільні», – сказав лікар Шон Дулі журналістам у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда, де Трамп перебуває на лікуванні з 2 жовтня.

Президент США Дональд Трамп, який захворів на COVID-19 і перебуває на лікуванні у військовому госпіталі поблизу Вашингтона, заявив, що почувається «набагато краще» і сподівається «невдовзі повернутися» для завершення виборчої кампанії. Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.

У чотирихвилинному відео, поширеному у твітері Трампа 3 жовтня, він повідомив, що наступні кілька днів стануть для нього справжнім «тестом». Президент подякував усім людям у США та інших країнах, хто висловив йому підтримку і побажання швидкого одужання.

У Білому домі повідомили, що Трамп може продовжувати працювати з президентського номеру лікарні, який обладнаний спеціально, щоб дозволити йому виконувати свої службові обов’язки.

2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що піде на карантин після того, як його старша радниця Гоуп Гікс захворіла на COVID-19. Через кілька годин президент повідомив, що в нього та його дружини Меланії виявили коронавірусну інфекцію, і він має «легкі симптоми».

У ніч на 30 вересня Трамп зустрічався з Джо Байденом під час президентських дебатів. Кандидат від Демократичної партії та його дружина здали негативні тести на COVID-19.