Трамп має «легкі симптоми» COVID-19 – Білий дім

Президент США Дональд Трамп має «легкі симптоми» коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив Білий дім.

2 жовтня керівник апарату Білого дому Марк Медоуз під час спілкування з журналістами не уточнив, які саме симптоми має президент. Водночас він зазначив, що Трамп та перша леді перебувають у хорошому настрої.

«Президент не є виведеним з ладу. Він справді працює з резиденції», – цитує агентство Reuters посадовця Білого дому.

2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що піде на карантин після того, як його старша радниця Гоуп Гікс захворіла на COVID-19. Через кілька годин президент повідомив, що в нього та його дружини Меланії виявили коронавірусну інфекцію.