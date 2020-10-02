Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
02 жовтня 2020, Київ 20:46
Новини | Міжнародні

Трамп має «легкі симптоми» COVID-19 – Білий дім

У Дональда Трампа та його дружини Меланії виявили коронавірусну інфекцію

Президент США Дональд Трамп має «легкі симптоми» коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив Білий дім.

2 жовтня керівник апарату Білого дому Марк Медоуз під час спілкування з журналістами не уточнив, які саме симптоми має президент. Водночас він зазначив, що Трамп та перша леді перебувають у хорошому настрої.

«Президент не є виведеним з ладу. Він справді працює з резиденції», – цитує агентство Reuters посадовця Білого дому.

2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що піде на карантин після того, як його старша радниця Гоуп Гікс захворіла на COVID-19. Через кілька годин президент повідомив, що в нього та його дружини Меланії виявили коронавірусну інфекцію.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG