У Пенса та Помпео не виявили коронавірус; світові лідери та політики надсилають побажання одужання Трампу

Віцепрезидент США Майк Пенс та друга леді США отримали негативний результат аналізу на COVID-19, повідомив речник посадовця Девід О‘Меллі у Twitter.

«Вже кілька місяців віцепрезидента щоденно тестують на COVID-19», –написав речник, додавши, що Пенс залишається у доброму здоров‘ї і бажає родині Трампів одужання».

Натомість сам Пенс побажав швидкого одужання президенту Трампу та першій леді Америки Меланії Трамп.

Держсекретар США Майк Помпео повідомив пресі в п‘ятницю, що у нього не виявлено коронавірусу.

Суперник Трампа на президентських виборах Джо Байден планує здати аналіз на коронавірус, повідомляють ЗМІ. Байден та Трамп цього тижня взяли участь у перших передвиборчих дебатах. Політики не вдягали маски під час дебатів, але і не потискали один одному руки.

Близько першої години ночі за місцевим часом у Вашингтоні президент Трамп повідомив, що аналізи підтвердили коронавірус у нього та у дружини Меланії.

Він написав у Twitter: «Цієї ночі аналізи на COVID-19 у першої леді та у мене показали позитивний результат. Ми негайно починаємо карантин і процес одужання. Ми подолаємо це РАЗОМ».

Світові лідери та політики надсилають побажання швидкого одужання американському президенту та першій леді.

З таким побажанням звернувся директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Британський прем‘єр-міністр Борис Джонсон побажав Трампу «швидкого одужання» від COVID-19. Джонсон перехворів на коронавірус у квітні, і був змушений провести тиждень у лікарні, де він отримував кисневе лікування. Після одужання він подякував лікарям за те, що вони «порятувати йому життя».

Прем‘єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в своєму твіті у п‘ятницю написав: «Поряд з мільйонами ізраїльтян, Сара та я думаємо про президента Дональда Трампа та першу леді Меланія Трамп і бажаємо нашим друзям повного і швидкого одужання».

Побажання швидкого одужання Трампу та першій леді США, серед інших надіслали генеральний секретар НАТО, канцлер Німеччини Анґела Меркель, прем‘єр-міністри Індії та Італії, президенти Туреччини, Єгипту, Афганістану, та багато інших.