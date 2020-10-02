Трамп обіцяє піти на карантин після того, як у його помічниці виявили коронавірус

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляє, що почне «процес карантину» після того, к один з його близьких помічників отримав позитивний тест на коронавірус.

Гоуп Гікс, консультантка і старша радниця президента, 1 жовтня отримала позитивний результат тесту на коронавірус після того, як протягом тижня неодноразово мандрувала з Трампом.

Трамп написав у Twitter, що вони разом із першою леді Меланією Трамп зараз чекають результатів своїх тестів і підуть на карантин.

«Гоуп Гікс, яка так багато працювала без бодай маленької перерви, щойно отримала позитивний результат для COVID-19. Жахливо! Ми з Першою леді чекаємо на результати власних тестів. Тим часом ми розпочнемо процес карантину!», – написав Трамп у твітері.

Гікс їздила з президентом на борту літака Air Force One на перші президентські дебати в Клівленді 29 вересня, а також на президентському вертольоті Marine One на мітинг в Міннесоті 30 вересня.

У своїй заяві речник Білого дому Джадд Дір сказав, що Трамп «дуже серйозно ставиться до свого здоров’я та безпеки, а також здоров’я та безпеки всіх, хто працює на підтримку його та американського народу».

«Персонал Білого дому співпрацює з лікарем президента та Військовою канцелярією Білого дому, щоб забезпечити якнайширше впровадження поточних рекомендацій Центру контролю захворювань та найкращих практик з обмеження впливу COVID-19 у всі плани та процедури, як комплексно, так і під час поїздок Президента», – сказав Дір.

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Раніше Гікс працювала директоркою з комунікацій Білого дому і приєдналася до адміністрації цього року напередодні виборів 3 листопада.

Протягом останніх місяців численні співробітники Білого дому отримали позитивний тест на вірус. Серед них – прессекретарка віцепрезидента Майка Пенса Кеті Міллер та радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О’Брайен.