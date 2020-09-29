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29 вересня 2020, Київ 22:31
Фотогалереї

Передвиборчі дебати США: історія у фото

Президент США Дональд Трамп і його суперник на виборах, представник демократів Джо Байден 29 вересня проведуть перші передвиборчі дебати – за п’ять тижнів до президентських виборів у США.​

Дональд Трамп раніше заявляв, що не планує спеціально готуватися до дебатів, але 27 вересня повідомив, що колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані й політик-республіканець Кріс Крісті допомагають йому в підготовці.

А передвиборчий штаб Байдена заявив, що кандидат готується на «тренувальних дебатах» зі своїми радниками.

Вибори президента США призначені на 3 листопада 2020 року, а традиції проведення теледебатів між кандидати на посаду президента Сполучених Штатів цьогоріч виповнюється 60 років. Радіо Свобода публікує унікальні архівні світлини важливих політичних подій в історії США.

1960 рік: Перші теледебати в історії Сполучених Штатів. Кандидат від демократів Джон Ф. Кеннеді проти віцепрезидента-республіканця Річарда Ніксона, який мав дещо блідий вигляд після хвороби, але все одно відмовився від макіяжу. Близько 70 мільйонів глядачів зібралися перед екранами. Кеннеді переміг на дебатах, а згодом став президентом США
1 1960 рік: Перші теледебати в історії Сполучених Штатів. Кандидат від демократів Джон Ф. Кеннеді проти віцепрезидента-республіканця Річарда Ніксона, який мав дещо блідий вигляд після хвороби, але все одно відмовився від макіяжу. Близько 70 мільйонів глядачів зібралися перед екранами. Кеннеді переміг на дебатах, а згодом став президентом США
1976 рік: Президентські дебати у США поновилися після 16-річної перерви &ndash; відтоді без них не проходила жодна кампанія.&nbsp; Демократ Джиммі Картер зустрівся із на той час чинним президентом-республіканцем Джеральдом Фордом. В історію Сполучених Штатів цей епізод увійшов як казус Форда про &laquo;радянське панування&raquo;. Говорячи про те, що він не допустить поширення комунізму, він заявив: &laquo;Радянського панування в Східній Європі не існує &ndash; і його ніколи не буде при адміністрації Форда&raquo;. У тодішніх реаліях Холодної війни ця теза від чинного лідера країни видалася досить суперечливою. Демократ Джиммі Картер здобув перемогу на дебатах та виборах &nbsp;
2 1976 рік: Президентські дебати у США поновилися після 16-річної перерви – відтоді без них не проходила жодна кампанія.  Демократ Джиммі Картер зустрівся із на той час чинним президентом-республіканцем Джеральдом Фордом.

В історію Сполучених Штатів цей епізод увійшов як казус Форда про «радянське панування». Говорячи про те, що він не допустить поширення комунізму, він заявив: «Радянського панування в Східній Європі не існує – і його ніколи не буде при адміністрації Форда».

У тодішніх реаліях Холодної війни ця теза від чинного лідера країни видалася досить суперечливою. Демократ Джиммі Картер здобув перемогу на дебатах та виборах

 
1980 рік: Картер з&#39;явився на других дебатах із республіканцем Рональдом Рейганом після бойкоту перших через те, що у них був включений сторонній кандидат Джон Андерсон. Президент звинуватив Рейгана в тому, що він планував скоротити фінансування програми Medicare для літніх людей. Рейган, який вже скаржився, що Картер спотворює свою позицію з низки питань, сказав: &laquo;Ну ось, знову&raquo; і посміхнувся, викликавши сміх аудиторії. Рональд Рейган став наступним президентом США
3 1980 рік: Картер з'явився на других дебатах із республіканцем Рональдом Рейганом після бойкоту перших через те, що у них був включений сторонній кандидат Джон Андерсон. Президент звинуватив Рейгана в тому, що він планував скоротити фінансування програми Medicare для літніх людей. Рейган, який вже скаржився, що Картер спотворює свою позицію з низки питань, сказав: «Ну ось, знову» і посміхнувся, викликавши сміх аудиторії. Рональд Рейган став наступним президентом США
1984 рік: 73-річний Рейган успішно вирішив проблему свого віку під час дебатів із 56-річним демократом Уолтером Мондейлом жартом: &laquo;Я хочу, щоб ви знали, що я теж не буду робити питання віку перешкодою цієї кампанії. Я не збираюся використовувати в політичних цілях молодість і недосвідченість мого опонента&raquo;. Рейган був переобраний на другий термін
4 1984 рік: 73-річний Рейган успішно вирішив проблему свого віку під час дебатів із 56-річним демократом Уолтером Мондейлом жартом: «Я хочу, щоб ви знали, що я теж не буду робити питання віку перешкодою цієї кампанії. Я не збираюся використовувати в політичних цілях молодість і недосвідченість мого опонента». Рейган був переобраний на другий термін
1988 рік: дебати республіканський віцепрезидент Джордж Х.В. Буш почав з того, що запитав кандидата від Демократичної партії Майкла Дукакіса, чи підтримає він смертну кару, щоб покарати того, хто зґвалтував і вбив його дружину. Це питання давало можливість кандидату, прозваного критиками &laquo;крижаним чоловіком&raquo;, продемонструвати свою емоційну сторону. Його відповідь зробила прямо протилежне. Буш здобув перемогу на виборах
5 1988 рік: дебати республіканський віцепрезидент Джордж Х.В. Буш почав з того, що запитав кандидата від Демократичної партії Майкла Дукакіса, чи підтримає він смертну кару, щоб покарати того, хто зґвалтував і вбив його дружину. Це питання давало можливість кандидату, прозваного критиками «крижаним чоловіком», продемонструвати свою емоційну сторону. Його відповідь зробила прямо протилежне. Буш здобув перемогу на виборах
1992 рік: Три кандидати &ndash; Джордж Буш (старший), демократ Білл Клінтон і незалежний кандидат Росс Перо &ndash; поділили між собою сцену теледебатів. Наступним президентом Сполучених Штатів став Клінтон
6 1992 рік: Три кандидати – Джордж Буш (старший), демократ Білл Клінтон і незалежний кандидат Росс Перо – поділили між собою сцену теледебатів. Наступним президентом Сполучених Штатів став Клінтон
1996 рік: Під час дебатів Білла Клінтона та кандидата від Республіканської партії Боба Доула студент запитав Доула, чи не занадто він у 73 роки старий, щоб розуміти потреби молоді. Республіканець відповів, що у його віці розум і досвід означають, що він мав перевагу мудрості. А Клінтон додав: &laquo;Я можу лише сказати вам, що я не думаю, що сенатор Доул занадто старий, щоб бути президентом. Я ставлю під сумнів вік його ідей&raquo;. Білл Клінтон був переобраним
7 1996 рік: Під час дебатів Білла Клінтона та кандидата від Республіканської партії Боба Доула студент запитав Доула, чи не занадто він у 73 роки старий, щоб розуміти потреби молоді. Республіканець відповів, що у його віці розум і досвід означають, що він мав перевагу мудрості. А Клінтон додав: «Я можу лише сказати вам, що я не думаю, що сенатор Доул занадто старий, щоб бути президентом. Я ставлю під сумнів вік його ідей». Білл Клінтон був переобраним
2000 рік: У своїх перших дебатах із республіканцем Джорджем Бушем (молодшим) віцепрезидент-демократ Ел Гор отримав чимало критики за те, що голосно зітхав, коли Буш говорив. Згодом Джордж Буш переміг на виборах
8 2000 рік: У своїх перших дебатах із республіканцем Джорджем Бушем (молодшим) віцепрезидент-демократ Ел Гор отримав чимало критики за те, що голосно зітхав, коли Буш говорив. Згодом Джордж Буш переміг на виборах
2004 рік: Останній тур дебатів між чинним президентом Джорджем Бушем (молодшим) і демократом Джоном Керрі продемонстрував виборцям разючий контраст у стилях: Буш дотримувався простих аргументів, у той час як Керрі оперував купою фактів, що підтверджували його позицію. Буш був переобраний&nbsp;
9 2004 рік: Останній тур дебатів між чинним президентом Джорджем Бушем (молодшим) і демократом Джоном Керрі продемонстрував виборцям разючий контраст у стилях: Буш дотримувався простих аргументів, у той час як Керрі оперував купою фактів, що підтверджували його позицію. Буш був переобраний 
2008 рік: Дебати кандидатів у віцепрезиденти США Сари Пейлін (представниця кандидата у президенти від Республіканської партії Джона Маккейна) і демократа Джо Байдена (представник Барака Обами). Найбільш спірними моментами дискусії були питання економіки та Іраку. І Байден, і Пейлін обіцяли зробити економічну політику США більш сприятливою для представників середнього класу, але Байден пригадав представниці Маккейна його заяву щодо фінансової кризи, яку він назвав &laquo;сильною фундаментальною основою економіки&raquo;&nbsp;&ndash; назвав фундаментальні основи економіки сильними, коли вибухнула фінансова криза. Тандем Обама-Байден здобув перемогу на виборах &nbsp;
10 2008 рік: Дебати кандидатів у віцепрезиденти США Сари Пейлін (представниця кандидата у президенти від Республіканської партії Джона Маккейна) і демократа Джо Байдена (представник Барака Обами). Найбільш спірними моментами дискусії були питання економіки та Іраку.

І Байден, і Пейлін обіцяли зробити економічну політику США більш сприятливою для представників середнього класу, але Байден пригадав представниці Маккейна його заяву щодо фінансової кризи, яку він назвав «сильною фундаментальною основою економіки» – назвав фундаментальні основи економіки сильними, коли вибухнула фінансова криза. Тандем Обама-Байден здобув перемогу на виборах
 
2012 рік: Обама спіткнувся у першому турі дебатів із республіканцем Міттом Ромні, чим налякав своїх прихильників. Під час другого туру дискусії Ромні, відповідаючи на запитання про рівність зарплати за гендерним принципом, сказав, що як кандидатів на посади в кабінеті міністрів він має &laquo;повну папку жінок&raquo;. Фраза стала &laquo;мемом&raquo; у соціальних мережах, а Обама знову переміг на виборах
11 2012 рік: Обама спіткнувся у першому турі дебатів із республіканцем Міттом Ромні, чим налякав своїх прихильників. Під час другого туру дискусії Ромні, відповідаючи на запитання про рівність зарплати за гендерним принципом, сказав, що як кандидатів на посади в кабінеті міністрів він має «повну папку жінок». Фраза стала «мемом» у соціальних мережах, а Обама знову переміг на виборах
2016 рік: Перші дебати між Дональдом Трампом і демократкою Гілларі Клінтон зібрали перед екранами 84 мільйони телеглядачів у США, що є рекордом для дебатів і рідкістю в епоху цифрового стрімінгу. У другому турі теледебатів кандидати обмінювалися образами. Клінтон звинуватила Трампа в сексизмі щодо жінок, на підставі виявленого відеозапису за 2005 рік. У відповідь Трамп заявив, що чоловік кандидатки, колишній президент США Білл Клінтон, у значно гіршому ставленні до жінок.&nbsp; На третьому турі дебатів Трамп назвав Клінтон &laquo;мерзенною жінкою&raquo;
12 2016 рік: Перші дебати між Дональдом Трампом і демократкою Гілларі Клінтон зібрали перед екранами 84 мільйони телеглядачів у США, що є рекордом для дебатів і рідкістю в епоху цифрового стрімінгу.

У другому турі теледебатів кандидати обмінювалися образами. Клінтон звинуватила Трампа в сексизмі щодо жінок, на підставі виявленого відеозапису за 2005 рік. У відповідь Трамп заявив, що чоловік кандидатки, колишній президент США Білл Клінтон, у значно гіршому ставленні до жінок. 

На третьому турі дебатів Трамп назвав Клінтон «мерзенною жінкою»

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