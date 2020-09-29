Передвиборчі дебати США: історія у фото

Президент США Дональд Трамп і його суперник на виборах, представник демократів Джо Байден 29 вересня проведуть перші передвиборчі дебати – за п’ять тижнів до президентських виборів у США.​

Дональд Трамп раніше заявляв, що не планує спеціально готуватися до дебатів, але 27 вересня повідомив, що колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані й політик-республіканець Кріс Крісті допомагають йому в підготовці.

А передвиборчий штаб Байдена заявив, що кандидат готується на «тренувальних дебатах» зі своїми радниками.

Вибори президента США призначені на 3 листопада 2020 року, а традиції проведення теледебатів між кандидати на посаду президента Сполучених Штатів цьогоріч виповнюється 60 років. Радіо Свобода публікує унікальні архівні світлини важливих політичних подій в історії США.