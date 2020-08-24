Як з’їзд Республіканської партії США знову висуватиме Трампа

Вашингтон – Впродовж майже 4-річного президентського терміну Дональд Трамп був суперечливим лідером.

Він критикував союзників, хвалив авторитарних правителів, відкидав ЗМІ як «ворогів народу» та використовував соцмережі для атаки своїх критиків і для оголошення найсвіжіших новин.

Він порушував етичні питання, коли призначав свою дочку та зятя на посади президентських радників та зупинявся у маєтках власного бренду.

Тепер його плани для з’їзду Республіканської партії США, який триватиме від 24 по 27 серпня, набувають рис, які свідчать про розрив зі сучасними традиціями та, за словами критиків, можуть переступити правову та етичну межу.

Трамп заявив, що планує прийняти номінацію на вибори 2020 року в останній вечір з’їзду, 27 серпня, промовою з території Білого дому.

Експерти кажуть, що такий задум порушує норми, що існують вже кілька десятиліть та яких дотримуються обидві партії – не використовувати для кампаній федеральну власність.

Ба більше, за словами експертів, працівники виконавчої влади, які допомагають Трампові, можуть бути засуджені за порушення закону 1939 року, який забороняє більшості чиновників працювати на політичні кампанії поки вони перебувають на офіційних посадах.

NBC News повідомляє, що Трамп має намір порушити ще одну традицію, виступаючи впродовж усіх чотирьох днів з’їзду, який проведуть майже виключно у віртуальному режимі.

Кандидат на президента від партії зазвичай виступає лише в останній день з’їзду, як це зробив суперник від Демократичної партії та колишній віцепрезидент Джо Байден на з’їзді своєї партії 20 серпня.

Буремне планування

Планування партійного з’їзду Республіканської партії було так само бурхливим, як і президентський термін Дональда Трампа, який він хоче продовжити на змаганнях із Джо Байденом 3 листопада.

Республіканська партія спочатку хотіла провести традиційний великий з’їзд на закритій баскетбольній арені в місті Шарлотте Північної Кароліни, штаті, в якому результати президентських перегонів важко передбачити.

Проте коли губернатор цього штату натякнув у травні на те, що не зможе гарантувати велике публічне зібрання через пандемію коронавірусу, то Трамп, який любить масові заходи, намагався перенести найбільш публічні частини з’їзду до Джексонвілла, на Флориді, ключовому штаті завдяки великій кількості населення.

Однак на Флориді відбувся черговий спалах коронавірусної інфекції в червні та липні, що змусило Трампа знову перенести захід до Північної Кароліни та провести більшу частину з’їзду в онлайні.

На з’їзді будуть присутні по шість представників з кожного штату та території, загалом 336 делегатів у перший день з’їзду, коли Трампа офіційно висунуть кандидатом.

Делегати повинні будуть носити маски, а їхні сидіння будуть розташовані у двох метрах один від одного, як рекомендують експерти з охорони здоров’я, щоб сповільнити поширення вірусу. Учасників з’їзду будуть регулярно перевіряти на симптоми.

Натомість демократи сказали своїм делегатам не їхати до Мілвокі, де спочатку планували провести з’їзд з 17 по 20 серпня, перед тим як перенесли його в онлайн-формат.

Коронавірус, «закон і порядок»

Демократи використали чотириденний з’їзд для того, щоб засудити Трампа як роз’єднуючого лідера, який загострив расові та міжетнічні стосунки в країні. Також вони твердили, що він провалив протидію коронавірусу та зруйнував економіку США.

В економіці США під час перших трьох років правління Трампа стрімко зросла кількість робочих місць та зарплати, безробіття опустилося на рівень, найменший за півстоліття, а біржові індекси били рекорди. Однак сповільнення економіки, спричинене пандемією коронавірусу, призвело до зростання безробіття в квітні аж до 14,7%, чого не було з часів Великої депресії 1930-х років.

Під час з’їзду республіканці будуть захищати досягнення Трампа та звинувачувати Китай за вірус та його руйнівні ефекти, оскільки Пекін спочатку не ділився ключовою інформацією про спалах. Вони також будуть наголошувати на тих досягненнях влади, котрі здобули найбільшу підтримку серед прихильників Трампа – масове зниження податків, призначення сотень консервативних суддів, визнання Єрусалима столицею Ізраїлю та жорстка імміграційна політика.

Трамп представлятиме себе захисником американського минулого та «закону і порядку» від «радикалів», які, за його словами, хочуть переписати перше та скасувати останнє.

Хто стане на подіум?

Історичне роз’єднання країни по лінії раси знову опинилося в центрі політичних дебатів в країні в травні після вбивства поліцейськими Міннеаполіса Джорджа Флойда, неозброєного афроамериканця, за нібито дрібний злочин.

На відео вбивства, яке стало вірусним та сприяло початку масових заворушень проти поліцейської брутальності щодо афроамериканців, Флойд запевняє поліцейського, який тримає коліно на шиї чоловіка, що не може дихати.

Деякі протести стали насильницькими, відбувалися мародерство та руйнування приватного та державного майна, в тому числі підпал поліцейського відділку.

Тоді як протестувальники закликали до скорочення фінансування поліції, Трамп підтримав правоохоронців, виступаючи за «правопорядок».

Імовірно, що республіканці повторятимуть твердження Трампа, що криміналітет за президента-демократа посилиться

На з’їзді виступатиме дружина відставного капітана поліції міста Сент-Луїс, якого вбили під час нічного погрому ломбарду.

Так само будуть виступати Патрісія та Марк МакКлоскей, пара з Сент-Луїса, що стала відомою через світлину, на якій вони стоять озброєні перед своїм домом, у час коли протестувальники йшли їхньою вулицею. Пару звинуватили у незаконному застосуванні зброї.

Також виступатиме Нік Сандман, учень католицької школи, який став відомим через взаємодію з корінним американцем літнього віку у Вашингтоні в 2019 році.

ЗМІ спочатку зобразили Сандмана, який носив кепку на підтримку Трампа, як расистського провокатора і як символ зростаючого міжетнічного напруження під час правління президента. Однак подальше розслідування показало, що Сандман не зробив нічого поганого.

Сандман подав позови про дефамацію проти Washington Post та CNN – два ЗМІ, які Трамп регулярно критикує як «фейкові новини» – і обидва позови задовольнили.

Іншими промовцями будуть члени сім’ї Трампа, колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі та сенатор з Південної Кароліни Тім Скотт, єдиний афроамериканський член верхньої палати Конгресу. На тлі вбивства Флойда Скотт допомагав підготувати законопроєкт республіканців про реформу поліції, котрий не схвалили.

Перша леді Меланія Трамп виступатиме 25 серпня, а віцепрезидент Майк Пенс прийме свою номінацію у промові 26 серпня з форту Макгенрі в Балтиморі. Там відбулася битва 1814 року, що надихнула Френсіса Скотта Кі до написаня вірша, який пізніше став національним гімном США.

З’їзд республіканців також буде вирізнятися через те, хто там не буде виступати, в тому числі колишні президент-республіканець та кандидат на президента.

Трамп конфліктував із багатьма однопартійцями через свою політику та поведінку, в тому числі з республіканським кандидатом в президенти 2012 року Міттом Ромні, який наразі є сенатором з Юти, та з колишнім президентом Джорджом Бушем.

Ромні був єдиним республіканським сенатором, який проголосував за імпічмент Трампа через його телефонну розмову у 2019 році з президентом України Володимиром Зеленським.

У травні Трамп критикував Буша за те, що він закликав до припинення партійної політики, щоб боротися з коронавірусом. Трамп також критикував Буша за те, що той не захищав його під час розслідування щодо Росії і процесу імпічменту.

Після завершення з’їзду 27 серпня наступним великим кроком у президентській кампанії в США будуть дебати між Трампом і Байденом. Перші заплановані на 29 вересня, ще двоє відбудуться в жовтні.