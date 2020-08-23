Палата представників США проголосувала за фінансування Поштової служби перед виборами

Палата представників США, у якій мають більшість демократи, 22 серпня схвалила законопроєкт про екстрене фінансування Поштової служби США (USPS), виділивши на потреби пошти 25 мільярдів доларів.

Після голосування законопроєкт має розглянути контрольований республіканцями Сенат, там у нього мало шансів на ухвалення. Втім більш ніж два десятки республіканців у Палаті представників приєдналися до демократів у схваленні законопроєкту.

Білий дім заявив, що президент Дональд Трамп накладе вето на закон, якщо він надійде до нього на підпис.

Трамп неодноразово засуджував розсилку бюлетенів поштою, припускаючи, що це може призвести до масових фальсифікацій.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі під час літніх канікул скликала законодавців до Вашингтона на позачергове засідання, щоб вирішити проблеми з поштою, які зробили службу центром національної політики. Республіканці стверджують, що скарги на збої у доставці пошти – це роздута політична істерія.

Суперечки виникли на тлі пересторог, що Поштова служба США може не впоратися із навантаженням на тлі того, що мільйони американців готуються голосувати поштою.

Виборчі органи очікують на рекордну кількість бюлетенів поштою через пандемію коронавірусу. За деякими оцінками, близько половини бюлетенів можна було відправити поштою.