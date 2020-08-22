Трамп має сумнів, що результати виборів у США стануть відомі вчасно

Президент США Дональд Трамп висловив побоювання, що результати виборів у листопаді не стануть відомі навіть через декілька тижнів після дня волевиявлення, повідомляє «Голос Америки».

«Результати цих виборів будуть невідомі, на мою думку, протягом тижнів, місяців, а, можливо, взагалі ніколи. Можливо, знадобляться роки, а можливо, вони ніколи не стануть відомими, бо після того, як мине перший тиждень після виборів, уже нічого невідомо», – заявив президент США у виступі перед консервативним об’єднанням «Рада національної політики» 21 серпня.

Трамп і раніше заявляв про ризики для процесу голосування в країні, зокрема через те, що цього року, з огляду на пандемію, ще більшого поширення набуде голосування поштою.

У США, як з боку адміністрації Трампа так і з боку опозиційної Демократичної партії США висловлюються побоювання, що вибори восени будуть проблемними.

Президент США принципово виступає проти голосування поштою, заявляючи, що воно є незахищеним і призведе до фальсифікації результатів виборів. Натомість критики закидають адміністрації Трампа умисне створення кризи в Поштовій службі США напередодні виборів через реформу служби. Тривалий час робота Поштової служби ускладена, спостерігаються помітні затримки доставки тощо.