Трамп хоче залишитися президентом США на тлі пандемії та економічні кризи

Президент США Дональд Трамп наразі відстає в опитуваннях, але так само було і в 2016 році, коли він шокував більшість аналітиків тим, що переміг кандидатку від демократів Гілларі Клінтон і потрапив у Білий дім. Проте, пандемія коронавірусу та економічні проблеми, пов'язані з нею, відіграють головну роль у цьогорічних виборах, роблячи голосування за президента США неймовірно непередбачуваним.

Несподіваний поворот долі

Ще у лютому, коли кампанія на виборах 2020 року лише набирала обертів, здавалося, що у президента США Дональда Трампа на руках – чимало козирів.

Він щойно вийшов переможцем із процесу імпічменту, відбившись від звинувачень, що нібито він відмовив у військовій підтримці Києву, вимагаючи від президента України Володимира Зеленського провести розслідування щодо претендента на посаду президента від демократичного табору Джо Байдена.

Неушкодженим він також вийшов із розслідування звинувачень, ніби його команда, яка проводила виборчу кампанію, вступила в змову з Росією на виборах 2016 року. Розслідування встановило факт російського втручання, але не довело наявність змови. Тож в результаті обійшлося без кримінальних звинувачень.

Потім адміністрація Трампа перейшла в наступ, оприлюднивши інформацію про розслідування російського втручання, яка підтверджувала його думку про те, що це все було «полювання на відьом».

Тоді американська економіка була сильною: рівень безробіття впав до 50-річного мінімуму і становив 3,5 відсотки, заробітна плата зростала, відсоткові ставки на кредити залишалися низькими, а фондові індекси били рекорди.

Список демократичних претендентів очолював Берні Сандерс, за власним визначенням – соціал-демократ, про якого казали тоді аналітики, що його перемога могла відвернути багатьох незалежних виборців, що б полегшило перемогу Трампа в листопаді.

Рейтинг Трампа підкосив «невидимий ворог»…

Але тут з'явився «невидимий ворог», як Трамп називає коронавірус, і все – від економічного прогнозу країни до зовнішньої політики та ходу виборчої кампанії – пішло шкереберть.

Трамп применшував значення вірусу, а коли в лютому було оголошено про першу смерть у США, заявив, що уряд «має все під контролем».

А вже через два місяці США стали найбільш постраждалою країною за абсолютною кількістю зафіксованих випадків та кількістю смертей.

Пандемія також призвела до стрибка безробіття у США до майже 15 відсотків у квітні, оскільки бізнес, враховуючи магазини, ресторани та готелі, закрився. Хоча рівень безробіття до серпня скоротився до приблизно 10 відсотків, економічний прогноз в США залишається непевним, оскільки випадки коронавірусу уповільнюють відновлення економіки.

Критики кажуть, що це через Трампа США повільно реагували на епідемію і не робили достатньо, щоб зупинити пандемію – не закривали публічні місця, не наполягали на носінні масок.

Трамп прямо поклав провину за коронавірус на Китай, тож напруга у відносинах з нацією-суперницею зросла, і тут додались і інші звинувачення – у шпигунстві та розкраданні інтелектуальної власності.

… та антирасистські протести

Клубок проблем закручувався ще сильніше – на тлі пандемії, афроамериканець Джордж Флойд був убитий поліцейським у штаті Міннесота під час затримання за підозрою у скоєнні незначного правопорушення.

Жорстоке вбивство, що було зафіксоване на відео та набуло вірусного характеру, торкнулося оголеного нерву. Давня проблема жорстокого ставлення поліції до афроамериканців та представників інших меншин – роками не мала вирішення. Тож марші, а потім і погроми, що озброїлися останніми словами Флойда, «я не можу дихати» – прокотилися усією країною.

На тлі здебільшого мирних протестів, деякі люди вдавалися до грабежу та підпалів. Тож Трамп представив себе як опору поліції та «правопорядку», адже багато людей переживали за свою безпеку. Критики Трампа, разом із тим, постійно вказують на проблему системного расизму та необхідність реформи поліції.

Тим часом, демократи консолідувалися навколо колишнього віцепрезидента Джо Байдена – поміркованого кандидата, у якого, як вважають, є більше шансів перемогти Трампа на виборах.

Пандемія також стримувала виборчу кампанію Трампа – мітинги, повні стадіони стали неможливими, і зіграла на руку Байдену, у якого публічні виступи є слабким місцем.

В результаті, лише за кілька місяців до виборів кількість людей, які вважають, що Сполучені Штати є на правильному шляху, знизилася до 25,3 відсотка в середині серпня, тоді як в лютому таких було 39,3 відсотка.

Але скидати з рахунків Трампа ніхто не поспішає.

Родинна історія

Трамп виріс у районі Квінс, що в Нью-Йорку. Він є четвертим із п’яти дітей Фреда та Мері Енн Трамп.

Фред Трамп займався нерухомістю – він був успішним забудовником, і протягом своєї тривалої кар'єри побудував тисячі будинків для представників середнього класу в Квінсі і Брукліні. Після його смерті в 1999 році у віці 93 років його багатство оцінювалося в сотні мільйонів доларів.

Трамп пішов слідами свого батька – зайнявся бізнесом із нерухомістю. Але його притягав до себе Манхеттен – найдорожча частина ринку нерухомості в Нью-Йорку.

На початкові гроші, отримані від батька, Трамп почав ремонт старого готелю Commodore, розташованого на 42-й вулиці на Манхеттені. Пізніше він перейшов до будівництва казино та дорогих кондомініумів для найбагатших жителів міста.

Це був вдало вибраний час. Трамп придбав Commodore в 1977 році, коли Нью-Йорк був на межі банкрутства, що дозволило йому придбати майно за привабливою ціною.

У 1980-ті почали економічний підйом, і Трамп процвітав. Його талант шоумена та нестримна самореклама, які зіграли важливу роль у його кампанії 2016 року, проявилися вже тоді. Ті часи він описав у своїй мегауспішній автобіографії «Мистецтво укладання контрактів», яку він видав у 1987 році.

Однак Трамп фінансував свої проєкти в борг, що означало загрозу для його імперії у випадку економічного уповільнення, яке врешті-решт настало з рецесією 1990-1991 років.

Казино Трампа в Нью-Джерсі збанкрутували протягом 1990-х та 2000-х років, і сталося це не тільки через економічні умови, але і через легалізацію азартних ігор в США, що створило більше конкуренції.

Трамп відійшов від стратегії запозичення грошей для будівництва об'єктів нерухомості та замість цього почав здавати в оренду власникам нерухомості свою торгову марку, заробляючи роялті від угод. Він також почав купувати та будувати курорти та поля для гольфу.

Починаючи з початку 2000-х, він брав участь у популярному реаліті-шоу The Apprentice (Підмайстр), яке оцінювало ділові навички групи учасників.

Трамп знімався у серіалі більше десяти років, що додало йому популярності поза межами кількох штатів США, де він займався бізнесом.

Кампанія 2016 року

Трампа не сприйняли серйозно, коли він вперше заявив про намір балотуватися у президенти в 2015 році. Магнат у сфері нерухомості та колишній телеведучий реаліті-шоу, який не мав політичного досвіду, без практики в дебатах – змагався із важковаговиками Республіканської партії, які мали за собою десятиріччя політичної боротьби.

Але його войовничий та приземлений стиль виступів разом із популістськими меседжами на кшталт «Америка передусім» були привабливими і зрозумілими для багатьох людей, незадоволених своїм економічним становищем.

Американський робітничий клас за останні три десятиліття відчув, що доходи від економічного зростання перерозподілялося не на його користь. Їхні зарплати зросли незначно, тоді як доходи найбагатшої верстви підскочили суттєво.

Трамп пояснював це поганими торговельними угодами та нелегальною імміграцією, заявивши, що змінить невигідні угоди та побудує стіну на кордоні з Мексикою, щоб не допустити переходу людей до Сполучених Штатів.

Він також дорікнув членам НАТО, що вони не вносять справедливу частку за оборону. Він критикував попередні адміністрації за «нескінченні» війни в Іраку та Афганістані, заявивши, що вони коштують країні мільярди доларів.

Він також намагався покращити відносини з Росією, яка лише двома роками раніше вторглась в Україну і анексувала її Кримський півострів. Трамп заявив, що зможе помиритися та вигідно співпрацювати з президентом Володимиром Путіним.

З усіма цими обіцянками Трамп розгромив своїх конкурентів-республіканців у праймеріз, здобувши підтримку партії, чим не на жарт здивував вищих чиновників партії та багатьох американців.

Опитування, проведені безпосередньо перед виборами 8 листопада 2016 року, неодноразово демонстрували його програш проти своєї демократичної претендентки Гілларі Клінтон, яка була сенаторкою від Нью-Йорка та державним секретарем при президенті Бараку Обамі.

І хоча Клінтон виграла всенародне голосування, навіть з великим відривом у багатонаселених штатах, таких як Каліфорнія та Нью-Йорк, Трамп все ж виграв більше штатів, що за американською системою голосування, забезпечило йому президентство.

Російське розслідування

Ще до того, як він склав присягу, ходили чутки про те, що Росія втрутилася, щоб допомогти йому перемогти на виборах. Через кілька місяців було відкрито офіційне розслідування.

Перші два роки президентства Трамп пройшли під знаком розслідування, яке намагалося встановити, чи існувала його таємна змова з Москвою під час виборів 2016 року. Трамп називав це змовою проти себе і «полюванням на відьом».

Критики вважають, що розслідування російської справи кидає тінь на його легітимність як президента, і це є причиною його для напружених стосунків з деякими представниками розвідки та ЗМІ.

Колишній директор ФБР Роберт Мюллер, який керував розслідуванням, на початку 2019 року зробив висновок, що Росія дійсно намагалася втручатися у вибори шляхом просування у соціальних мережах політичних питань, що сіяли розбрат, а також зламувала електронні мережі Демократичної національної конвенції (DNC) з наміром допомогти Трампу.

Але не було знайдено жодних доказів того, що адміністрація Трампа координувала свої дії з Москвою.

Український скандал

Завершення російського розслідування на початку 2019 року призвело до чергового скандалу навколо Трампа.

Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року Трамп попросив новообраного лідера зробити йому «послугу» і дослідити чутки, згідно з якими українці – а не росіяни – зламали сервер DNC.

Він також попросив Зеленського розслідувати звинувачення в тому, що Байден, виконуючи обов'язки віцепрезидента в адміністрації Обами, тиснув на Україну, щоб та звільнила свого генерального прокурора, щоб захистити свого сина Гантера Байдена, який служив у правлінні київської газової компанії Burisma Holding.

Одночасно Трамп заморозив надання Україні близько 390 мільйонів доларів військової допомоги. Інформатор заявив представникам конгресу США, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб змусити його розслідувати справу потенційного конкурента-демократа, що спричинило перший судовий процес імпічменту за 20 років.

Трамп, який назвав розмову з Зеленським «ідеальною розмовою», пройшов процес імпічменту. Але його врятувало голосування згідно з партійною лінією в Сенаті, де республіканці мають більшість.

Українські чиновники відкинули теорію про те, що їх генерального прокурора звільнили, щоб припинити розслідування стосовно кампанії Burisma та сина Байдена. Очікується, що Трамп від цієї ідеї не відмовився і під час кампанії планує висунути ці звинувачення знову проти Байдена.

Тим часом колишній голова кампанії Трампа Пол Манафорт був заарештований та ув'язнений у США за звинуваченням у банківських та податкових шахрайствах під час роботи радником в кампанії президента України Віктора Януковича з 2004 по 2010 рік.

Відносини з Путіним

Тим не менш, Трамп схвалив летальну військову допомогу для України, включаючи протитанкове озброєння, що боялася зробити адміністрація Обами.

Начебто доброзичливі стосунки Трампа з Путіним не принесли відчутної користі Кремлю. Хоча Трамп особисто не зміг зайняти жорстку позицію щодо Росії у питанні її втручання у вибори в США та придушення громадянського суспільства, він не вагався виступити проти Кремля тоді, коли це ставало на шляху його основних економічних та зовнішньополітичних інтересів.

Для Трампа домінування США в галузі нафти та газу стало ключовим пріоритетом протягом терміну. Він затвердив законодавство, яке зняло численні перешкоди для виробництва енергії та розвитку енергетичної інфраструктури.

Видобуток нафти і газу в США продовжував зростати під час його перебування при владі, тож нині США є провідним виробником нафти в світі. Це призвело до збільшення експорту нафти, в тому числі до країн, де домінувала Росія, таких як Польща, Україна та Білорусь.

Збільшення видобутку нафти США змусило деякі країни, включаючи Росію, згортати власний видобуток, щоб підтримувати високі ціни.

Адміністрація Трампа також затвердила санкції, які поки що зупинили завершення газопроводу «Північний потік-2», кремлівського проекту з доставки російського природного газу до Європи в обхід України. Санкції потенційно відкривають двері для більшої кількості поставок скрапленого природного газу зі США до Європи.

Адміністрація США на початку 2020 року також наклала санкції на торгові підрозділи російської компанії «Роснефть», найбільшого російського виробника нафти, за допомогу Венесуелі уникнути нафтового ембарго.

Санкції змусили «Роснефть» продати свої венесуельські активи іншій російській державній компанії.

Трамп посилив санкції проти Ірану та Венесуели, країн, які тісно пов'язані з Росією, руйнуючи їх економіку.

Він вийшов з важливої ядерної угоди з Іраном, який продовжує підтримувати Росія. Він також намагався скинути Ніколаса Мадуро, лідера Венесуели, якого підтримує Москва.

Також за Трампа Сполучені Штати вийшли з Договору про ядерні сили середнього дальності (INF), який по суті заборонив ядерні ракети наземного базування в Європі, і заявив, що вийде і з Договору про відкрите небо, який дозволяє Вашингтону та Москві здійснювати розвідувальні польоти над територією один одного.

Ці кроки адміністрація Трампа пояснила численними порушеннями Росією договорів про скорочення озброєнь.

Президент США також погрожував дозволити завершити чинність угоди New Start – останнього чинного ядерного договору між Вашингтоном та Москвою – у лютому, якщо Китай не погодиться приєднатися до нього. Новий START обмежує кількість міжконтинентальних ракет, які може мати країна.

Трамп у 2019 році також здивував багатьох ідеєю придбання Гренландії, що могло б розширити морський кордон США з Арктикою, регіоном інтенсивної економічної та військової конкуренції з Росією та Китаєм. Але Данія, яка контролює Гренландію, відкинула цю ідею.

Європа та НАТО

Відносини США з деякими європейськими союзниками постраждали, коли Трамп звинуватив їх у недобросовісній торгівлі та невиконанні зобов'язань НАТО щодо внесків.

Він також розлютив європейські столиці, коли відкликав підпис США з Паризької угоди щодо клімату, яка прагне зменшити забруднення.

Трамп особливо увійшов у конфронтацію з Німеччиною, критикуючи країну за те, що вона купувала велику кількість газу у Росії, яку називають суперницею, та вносить в бюджет НАТО менше, ніж 2 відсотки від її ВВП, тобто менше мінімуму. І він засмутив німецьких чиновників, коли заявив про намір вивезти з країни близько 12 000 американських військ, що становить приблизно чверть усіх дислокованих американських сил у Німеччині. Одних переведуть до Польщі, Італії та Бельгії, а інші повернуться до Сполучених Штатів.

Зовнішньополітичні аналітики кажуть, що Росія лише виграє від розбрату всередині НАТО.

Одночасно Трамп вибудував міцніші відносини з правителями Східної Європи, ніж його попередник Обама. Деяких зі східноєвропейських фаворитів Трампа звинувачують у відході від демократичних принципів.

Трамп тричі зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою, двічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, а також з лідерами Угорщини, Болгарії, України, Естонії, Литви, Латвії, Словаччини та Чеської республіки.

Зовнішня політика в Азії

Найбільшим зрушенням у зовнішній політиці США за Трампа було не потепління відносин з Росією, а скоріше похолодання у відносинах з Китаєм та Іраном.

Трамп конфліктує з Китаєм з часу вступу до Білого дому, піднявши на мільярди доларів тарифи на китайський експорт, завдаючи шкоди найбільшій економіці Азії.

Китай помстився власними тарифами проти американського експорту, хоча дві країни в січні підписали першу фазу масштабної торгової угоди, яка стосується прав інтелектуальної власності та передачі технологій.

Але з тих пір відносини погіршилися, оскільки Трамп намагається не допустити, щоб американські союзники використовували китайську технологію 5G. Це пояснюється підозрами щодо шпигунства. Також Трамп продовжує звинувачувати Пекін у безвідповідальній поведінці під час пандемії коронавірусу.

Адміністрація Трампа збільшила градус протистояння у липні, закривши консульство Китаю в Г'юстоні. Дипломатичну установу звинуватили у тому, що вона сприяло шпигунству та розкраданню інтелектуальної власності. Також тоді заарештовували китайського громадянина. Китай відповів закриттям американського консульства в Ченду.

Історична зустріч з Кімом, нульові результати

Трамп проявив схильність до театральних виступів, коли став першим президентом США, який коли-небудь зустрічався з лідером Північної Кореї. Трамп і диктатор Кім Чен Ин вперше провели двосторонні переговори в Сінгапурі в 2018 році, де обговорили ядерну програму Пхеньяна.

Через рік Трамп ступив на територію Північної Кореї, коли він проводив переговори з Кімом на кордоні його країни з Південною Кореєю. Але результатів переговори не принесли – Кім продовжує випробовувати ракети.

Трамп не зміг сісти за стіл переговорів з Іраном та не змінив політику санкцій, які спустошили економіку Ісламської республіки. У відповідь Тегеран підвищив рівень збагачення урану, напав на нафтобази, активізував розробку своєї ракетної програми та здійснив напад на посольство США в Іраку.

Трамп вчинив безпрецедентні дії проти Ірану, коли американський безпілотник убив генерал-майора Касема Солеймані, керівника потужного іранського корпусу ісламської революції.

У сусідньому Афганістані Трамп прагнув досягти мирної угоди з талібами після 19 років війни, щоб виконати обіцянку передвиборчої кампанії.

Ця обіцянка призвела до того, що США в лютому уклали угоду з екстремістською групою Талібан, яка відкриває шлях до внутрішньоафганських мирних переговорів між бойовиками та урядом в Кабулі, який спирається на підтримку США.

Бойовики Талібану контролюють майже половину території Афганістану і продовжують здійснювати смертоносні напади, незважаючи на підписання угоди між США та Талібаном.