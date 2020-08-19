75% американців вважають можливим втручання Росії у вибори в США – опитування

75% американців вважають можливим втручання Росії чи інших країн у президентські вибори в США 2020 року, свідчать дані опитування, проведеного американським дослідницьким центром Pew Research Center.

У жовтні 2018 року під час схожого опитування іноземного втручання у вибори очікували 67% американців.

Водночас опитані нині висловлюють менше впевненості в тому, що владі США вдасться запобігти такому втручанню. Від жовтня 2018 року частка тих, хто вважає, що уряд вдається до серйозних років, щоб захистити вибори, знизилася з 55% до 47%.

Опитування було проведене з 27 липня по 2 серпня.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.

Президент Дональд Трамп балотується на новий термін. Від демократів йому протистоятиме колишній віцепрезидент Джо Байден.

Розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року через кампанії в соцмережах та злам акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, щоб сприяти обранню Дональда Трампа. На цих виборах він переміг опонентку від демократів Гіларі Клінтон.​

Сам Трамп називав ці звинувачення «брехнею». Він також категорично заперечує припущення, що його команда співпрацювала з представниками Кремля під час виборів. Росія також заперечує втручання у вибори 2016 року.

Комітет із розвідки Сенату Сполучених Штатів 18 серпня оприлюднив п’яту і фінальну версію доповіді щодо спроб Росії впливати на вибори президента США 2016 року.

За загальним висновком комітету, контакти голови кампанії чинного президента Дональда Трампа з особами, пов’язаними з Кремлем, становили «серйозну контррозвідувальну загрозу». Водночас Сенат не дійшов остаточного висновку, чи кампанія Трампа була причетна до скоординованої змови з російським урядом.