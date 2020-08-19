75% американців вважають можливим втручання Росії у вибори в США – опитування

75% американців вважають можливим втручання Росії чи інших країн у президентські вибори в США 2020 року, свідчать дані опитування, проведеного американським дослідницьким центром Pew Research Center.
У жовтні 2018 року під час схожого опитування іноземного втручання у вибори очікували 67% американців.
Водночас опитані нині висловлюють менше впевненості в тому, що владі США вдасться запобігти такому втручанню. Від жовтня 2018 року частка тих, хто вважає, що уряд вдається до серйозних років, щоб захистити вибори, знизилася з 55% до 47%.
Опитування було проведене з 27 липня по 2 серпня.
Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.
Президент Дональд Трамп балотується на новий термін. Від демократів йому протистоятиме колишній віцепрезидент Джо Байден.
Розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року через кампанії в соцмережах та злам акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, щоб сприяти обранню Дональда Трампа. На цих виборах він переміг опонентку від демократів Гіларі Клінтон.
Сам Трамп називав ці звинувачення «брехнею». Він також категорично заперечує припущення, що його команда співпрацювала з представниками Кремля під час виборів. Росія також заперечує втручання у вибори 2016 року.
Комітет із розвідки Сенату Сполучених Штатів 18 серпня оприлюднив п’яту і фінальну версію доповіді щодо спроб Росії впливати на вибори президента США 2016 року.
За загальним висновком комітету, контакти голови кампанії чинного президента Дональда Трампа з особами, пов’язаними з Кремлем, становили «серйозну контррозвідувальну загрозу». Водночас Сенат не дійшов остаточного висновку, чи кампанія Трампа була причетна до скоординованої змови з російським урядом.
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