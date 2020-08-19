Демократична партія США офіційно висунула Байдена кандидатом у президенти

Демократична партія США офіційно висунула Джо Байдена своїм кандидатом на виборах президента 2020 року.

Рішення ухвалили на з’їзді Демократичної партії, що почався 17 серпня і відбувався в онлайн-режимі через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Байден до цього два рази подавав свою кандидатуру, але досі жодного разу не був номінований на посаду.

Раніше Байден повідомив, що віцепрезиденткою, яка змагатиметься разом із ним проти чинного президента, республіканця Дональда Трампа і його висуванця на віцепрезидента, чинного на цій посаді Майка Пенса, стане Камала Гарріс, сенаторка-демократка від штату Каліфорнія афроамерикансько-південноазійського походження.

У США під час виборів президента, які цього року призначені на 3 листопада, обирають голову держави разом із віцепрезидентом.

Крім висуванців двох провідних партій, Республіканської і Демократичної, на президентські вибори у США зазвичай реєструються й кандидати від малих так званих «третіх партій» чи незалежні, але шансів на обрання у США вони реально не мають.

Відповідно до низки опитувань, на нинішній час Байден має значно більші шанси на обрання, ніж Трамп, хоча ситуація в США може швидко змінитися в будь-який бік.

Якщо Байден (разом із Гарріс) буде обраний, на момент інавгурації в січні 2021 року йому вже сповниться 78 років, і він стане найстаршим президентом США на момент інавгурації.

Байден не давав чітко знати, чи буде в разі обрання змагатися й за переобрання на другий термін у 2024 році. Якщо в такому разі він відмовиться від переобрання, Гарріс, як нині вважають, може стати провідною претенденткою на висування на президентську посаду від демократів того року.