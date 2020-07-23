У США заявляють про дезінформаційну атаку з розслідуванням дій Байдена в Україні

Лідери Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті США звернулись із листом до директора ФБР Крістофера Рея з запитом про проведення брифінгу про протидію дезінформації, спрямованій проти виборів у США.

«Нас надзвичайно непокоїть, зокрема, те, що Конгрес, як видається, став ціллю координованої кампанії іноземного втручання, спроб відбілити і посилити дезінформацію з метою вплинути на парламентську діяльність, громадське обговорення і президентські вибори в листопаді», – писали в своєму листі, оприлюдненому в пресі в понеділок, спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, лідер меншості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер і представники від Демократичної партії в комітетах із питань розвідки обох палат американського Конгресу.

Конгресмени не назвали країну, яка поширює цю дезінформацію. Але деякі американські ЗМІ з посиланням на інформацію з джерел у Сенаті повідомили, що демократів непокоїть розслідування американського сенатора Рона Джонсона стосовно діяльності в Україні колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який тепер змагається за посаду президента США.

Сенатор Джонсон нещодавно звернувся до деяких колишніх посадовців Державного департаменту США з запитом про надання свідчень у Сенаті. Комітет, очолюваний Джонсоном, розглядає можливість видати повістки, щоб забезпечити їхні свідчення, заявляють у ЗМІ.

Зусилля Джонсона поновились після того, як член українського парламенту Андрій Деркач у пресі звинуватив родину Байденів і Амоса Гокстайна, колишнього посланця з питань енергетики при Держдепартаменті США, у змові з метою вкрасти мільйони з України, пише видання Politico. Інший український політик, Олександр Онищенко, заявляв російській пресі, що надіслав Джонсонові як сенатору, який очолює розслідування проти Байденів, більше записів.

У коментарі виданню The Daily Beast у вівторок Джонсон заявив, що «не знає про кожен інформаційний матеріал, який зібрав наш комітет», але відзначив, що комітет перевіряє всю інформацію, яку отримує. «Ми критично ставимось до всього, що отримуємо з України, – додав політик. – Гадаю, так потрібно робити».

У передвиборчому штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена розкритикували зусилля Джонсона.

Речник Байдена Ендрю Бейтс звинуватив Джонсона в нещирості «з огляду на його [Джонсона] багаторічну підтримку антикорупційної перемоги, якої Джо Байден досягнув в Україні», а також у «просуванні інтересів Росії».

Остін Елтенбурґ, речник Джонсона і комітету Сенату з внутрішньої безпеки, заперечив звинувачення штабу Байдена і наголосив, що Джонсон приєднався до запиту представників Демократичної партії щодо брифінгу ФБР про протидію дезінформації.

Він заявив: «Демократи використовують загрозу російської дезінформації як зброю проти розслідування, яке їм не подобається».

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