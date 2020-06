Скандальні мемуари Болтона: що він пише про Україну та чому публікації книги хотіли не допустити

Публікація спогадів колишнього радника президента США Джона Болтона, в якій він також пише про політику щодо України, викликала скандал у Вашингтоні ще до того, як книга з’явилася у продажу. Зміст мемуарів, який частково публікували журналісти, став предметом активних дискусій в американському медіа-ландшафті. Чому?

Компанія-видавець Simon and Schuster, назвала мемуари колишнього радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона The Room Where It Happened («Кімната, в якій це сталося») «книжкою, яку Дональд Трамп не хоче, щоб ви читали». Болтон, як йдеться в опублікованому уривку, описує хаотичну адміністрацію, яка нібито вчинила численні порушення закону, які підпадають під імпічмент.

Що про Україну?

Болтон, серед іншого, висвітлює тиск на Україну з метою розслідування щодо політичного конкурента чинного американського президента Дональда Трампа, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена – тема, яка стала епіцентром американських скандалів і призвела до того, що палата представників оголосила Трампу імпічмент у пов’язаній із Україною справі, але його відсторонення не допустив Сенат, який контролюють його однопартійці з Республіканської партії.

«Погрози Трампа в «українському» стилі існували в усій його зовнішній політиці – і Болтон саме документує, що вони (такі погрози – ред.) були, і висвітлює намагання його та інших людей в адміністрації бити на сполох щодо них», – наголосив видавець книги Болтона.

Якщо вірити заявам Болтона, які він описує у своїй книжці, це означало б, що Трамп прагнув використати гроші американських платників податків як важелі впливу для отримання допомоги в інтересах своєї політичної кампанії, пояснюють в американській газеті The New York Times.

Як стверджує Болтон у мемуарах, він та держсекретар Майк Помпео та міністр оборони Марк Еспер 8-10 разів намагалися переконати Трампа надати Україні допомогу, якої та відчайдушно потребувала для захисту від російських сил, зазначають у газеті.

«Критична зустріч відбулася 20 серпня, коли, пише Болтон, Трамп заявив, що не налаштований надсилати українській стороні «що-небудь, допоки не будуть передані всі матеріали російського розслідування, пов’язані з Клінтон і Байденом», – йдеться у статті.

Болтон – колишній радник Трампа, який пробув на посаді більше року, але пішов у відставку у вересні 2019 року. Як тоді пояснив Трамп, причиною стали розбіжності в поглядах, а Болтон казав, що сам попросив президента про відставку.

Мемуари Болтона в деталях проливають світло на 453-денну службу Болтона на посаді радника Трампа.

Болтон у своїй книзі звинувачує Трампа у тім, що він готовий поступитися національними інтересами США заради власної політичної вигоди. За словами Болтона, чинний американський президент одержимий переобранням.

Не допустити виходу книги

Міністерство юстиції США подало позов із метою не допустити публікації книжки спогадів Болтона.

Як стверджував позов, поданий 16 червня, розділи нової книжки містять секретну інформацію, яка могла б завдати «непоправної шкоди» національній безпеці США. Болтона звинуватили у «очевидному порушенні домовленостей, які він підписав як умову своєї роботи (в Білому домі – ред.) та як умову отримання доступу до надсекретної інформації».

Позов поданий через день після того, як Трамп заявив, що Болтон порушить закон, якщо книга буде опублікована.

Правозахисна група «Американський союз громадянських свобод» (The American Civil Liberties Union) заявила, що будь-які зусилля, спрямовані на заборону виходу книжки Болтона «приречені на провал».

Міністерство юстиції США 17 червня подало до суду екстрену заяву про тимчасовий обмежувальний наказ щодо блокування виходу книжки колишнього радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона. Це сталося після того, як були опубліковані окремі уривки мемуарів.

Міністерство юстиції стверджувало, що Болтон «вирішив відмовитися від процедури попереднього перегляду публікації», на що він погодився, перш ніж стати радником президента Дональда Трампа.

Зрештою суд у Вашингтоні відмовив адміністрації Трампа в проханні накласти заборону на книжку Болтона.

Що каже Трамп?

Трамп останнім часом неодноразово критикував Болтона та різко висловлювався на його адресу, звинувачуючи його у некомпетентності і в тому, що той прагнув розпалювати війни по всьому світу. Трамп заявив Fox News, що Болтон порушив закон, включивши в книгу секретні матеріали.

Чиновники адміністрації Трампа звинувачують Болтона у брехні.

«Я дав шанс Джону Болтону, який був нездатний стати сенатором, бо його вважали божевільним, і не любили. Мені завжди подобається чути відмінні точки зори. Він виявився абсолютно некомпетентним та брехуном, лише подивіться на думку судді. Таємна інформація!!!», – написав заявив Трамп у Twitter 22 червня.

Держсекретар США Майк Помпео реагуючи на вихід книги Болтона, написав у своєму твітері: «Я не читав книгу, але з опублікованих витримок, Джон Болтон поширює брехню, значну напівправду та відверту неправду. Сумно і небезпечно, що кінцева публічна роль Джона Болтона стала роллю зрадника, який шкодить Америці, порушуючи священну довіру народу».

Критикують заяви Болтона не лише в адміністрації Трампа. Так, наприклад, у Південній Кореї у понеділок заявили, що повідомлення Болтона про переговори між лідерами США та двома Кореями є неточними та перекрученими, про що повідомила агенція Reuters.

Деякі оглядачі наголошують, що цю інформацію Болтон мав повідомити раніше.

«Я щойно завершив книгу Болтона. Я шокований щодо Трампа і Болтона. Книжка містить інформацію, яка є, або має бути засекречена. Цією інформацією треба було ділитись у перебігу імпічменту, а не у книжці. Вона може мати докази для двох кримінальних справ – щодо Байдена та Болтона», – заявив з приводу книги Норм Айзен, старший дослідник аналітичного центру «Інститут Брукінґса».

Болтон про Росію

Болтон в інтерв’ю ABC напередодні виходу книги заявив, що проблема нинішньої адміністрації США в тому, що у неї немає чіткої політики щодо Росії. Вона зробила низку кроків, які сам Болтон вважає вірними: наприклад, оголосила про вихід з договору про ракети середньої і меншої дальності або застосувала щодо Росії низку санкцій, – однак за всім цим не простежувалося цільної політичної лінії.

Колишній радник президента США назвав Путіна «розумним і жорстким» політиком, який намагається використовувати в своїх цілях розбіжності в Сполучених Штатах. При цьому Болтон не вважає, що Путін якось підтримує особисто Трампа.

Болтон також сказав, що в адміністрації президента США є прихильники різних підходів до списку санкцій тиску на Росію і, наприклад, міністр фінансів Стівен Мнучін – противник жорстких санкцій.