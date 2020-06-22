Президент США Трамп провів першу зустріч з виборцями від початку пандемії

В суботу в Тулсі, штат Оклахома, пройшла перша від початку пандемії зустріч президента США Дональда Трампа зі своїми виборцями. Очікувалось, що зустріч стане великим політичним шоу та надасть нової енергії ядерному електорату президента напередодні виборів у листопаді. Однак явка на мітингу була нижчою, ніж очікувалось.

Заявивши, що «тиха більшість сильніша, ніж будь-коли», президент Трамп назвав своїх прихильників «воїнами». Серед своїх досягнень він зауважив про призначення консервативних суддів, зниження податків, зростання фондового ринку. Згадав президент також про стіну на південному кордоні з Мексикою та збільшення військового бюджету. Президент Трамп захистив відповідь своєї адміністрації на пандемію коронавірусу, а провину за велику кількість заражень на COVID-19 поклав на занадто широкомасштабне тестування.

«Коли ви проводите тестування у такому масштабі, ви виявите більше людей, ви виявите більше випадків. Так що я сказав своїм людям, будь-ласка, сповільнить тестування», – сказав президент Трамп, додавши, що його адміністрація врятувала мільйони життів. Після зустрічі з виборцями Білий дім прокоментував цю заяву президента: «Він, очевидно, говорив жартівливо, маючи на увазі абсурдне висвітлення цього питання ЗМІ. Ми лідируємо у світі щодо тестування. І ми горді, що зробили понад 25 мільйонів тестів».

Президент Трамп неодноразово у минулому називав COVID-19 «китайським вірусом», але вперше в Тулсі він назвав його «Кун-флу» (в перекладі «Кун-грип»), поклавши провину за пандемію на Пекін.

Президент Трамп також розкритикував заклики скоротити фінансування поліції. «Перша година ночі. Якийсь міцний чолов'яга лізе у вікно жінки, чоловік-комівояжер якої десь у відрядженні чи на іншому завданні. Ви дзвоните 911, і вони говорять – вибачте, цей номер неактивний».

У промові, яка стосувалась переважно внутрішніх питань, він згадав про загибель іранського генерала Сулеймані. Президент згадав 11 разів Китай, переважно в контексті торговельної війни та звинувачуючи Пекін у пандемії коронавірусу.

Президент Трамп також розкритикував ЗМІ за висвітлення протестів проти расової нерівності, які відбулися після загибелі Джорджа Флойда. «Вони ніколи не говорять про COVID-19. Ми бачимо, як 25 тисяч людей ідуть по 5-й Авеню чи вулицями контрольованого демократами міста, і ми не чуємо, щоб вони говорили, що ніхто не вдягає масок», – сказав президент. Він також гостро розкритикував знесення пам'ятників конфедератам: «Ця жорстока кампанія цензури та виключення порушує все те, що для нас дорого як для американців».

Передвиборчий штаб скасував другий раунд промов президента та віцепрезидента біля спортивної арени BOK Center через низьку явку. Стів Філліпс, засновник організації «Демократія в кольорах» назвав явку «бентежно низькою». Представники кампанії Трампа вину за низьку явку поклали на ЗМІ: «Сумно, але протестувальники вплинули на прихильників, блокуючи доступ до металошукачів, що не дозволило людям потрапити на мітинг». Водночас ЗМІ, які були присутні на місці подій, заперечують, що протестувальники не дозволили великій кількості людей потрапити на мітинг.

В день мітингу до спортивної арени прибув бус із екранами, на яких транслювали «Смертельний годинник Трампа» – число смертей від COVID-19 у США, яких, за різними оцінками, можна було б уникнути, запровадивши карантинні заходи в країні швидше. Автор ідеї прокоментував це так: «Ми хочемо, щоб всі, хто відвідає мітинг Трампа, мали можливість зробити поінформований вибір на основі справжніх чисел».