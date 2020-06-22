У Трампа звинуватили протести та медіа в тому, що на його передвиборчий мітинг прийшло мало людей

Передвиборчий штаб президента Сполучених Штатів Дональда Трампа 21 червня звинуватив учасників протестів та журналістів у тому, що на його мітинг у Талсі, штат Оклахома, прийшло мало людей.

За даними Департаменту пожежної безпеки Талси, на які посилаються американські ЗМІ, на зустріч із президентом 20 червня прийшло близько 6 200 людей.

Натомість у штабі Трампа розраховували, що приміщення, розраховане на 19 тисяч відвідувачів, буде заповнене. Команда президента також стверджує, що на подію зареєструвалися сотні тисяч людей, а отже, вона викликала масовий ентузіазм серед прихильників Трампа.

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Однак, як повідомляє видання The Hill, навіть у штабі президента визнали, що кількість присутніх була нижчою за можливості зали, хоча наводять дані, відмінні від міської влади – 12 тисяч людей, які нібито пройшли через металодетектори на вході.

Кампанія Трампа скасувала подію на відкритому повітрі, розраховану на тих, кому не вистачить місця в приміщенні – на неї ніхто не прийшов.

Директор кампанії Трампа з комунікацій Тім Мерто заявив, що доступу прихильників президента на місце проведення події заважали протестувальники.

«Президент Трамп зустрічається в Талсі з тисячами енергійних прихильників – разючий контраст із сонною кампанію, яку веде Джо Байден (кандидат від демократів – ред.) зі свого підвалу в Делавері», – заявив він.

Мерто звинуватив учасників протестів у тому, що вони не дозволили охочим пройти металодетектори та потрапити на мітинг.

«Радикальні протестувальники разом із безжальним натиском медіа намагалися відлякати прихильників президента. Ми пишаємося тисячами тих, хто не піддався», – додав представник штабу Трампа.

Інша учасниця кампанії Мерседес Шлапп також заявила Fox News, що учасники зустрічі не змогли на неї потрапити через демонстрантів. Однак репортери з місця подій не підтверджують, що подібного роду складнощі мали місце.

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Президент також наразився на критику за свою промову, яка тривала понад 100 хвилин, але суттєво не торкалася ані пандемії, ані напруги на расовому ґрунті, що охопила США.

Сам президент не коментував мітинг 21 червня.

Представники кампанії також різко відкидають припущення, що підлітки-користувачі соцмережі TikTok бронювали квитки на зустріч без наміру на неї приходити, аби створити враження про сотні тисяч охочих прийти.

«Ці шахрайські запити на квитки ніколи не впливають на наше сприйняття», – заявляє менеджер кампанії Трампа Бред Паскаль.

Як і його колеги, він також звинуватив «фейкові медіа» в тому, що вони повідомляли про небезпеку зібрання в закритому приміщенні під час пандемії коронавірусної хвороби. Також, на його думку, кадри протестів, які охопили країну після вбивства поліцейським чорношкірого Джорджа Флойда, також відлякали чимало сімей від участі в зустрічі.

Мітинг Трампа в Талсі став першою масштабною подією його кампанії після початку коронавірусної пандемії, яка призвела до скасування зустрічей та запровадження карантинних обмежень на початку березня.