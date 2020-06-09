Байден випереджає Трампа на 14 відсоткових пунктів – опитування CNN

Якби вибори президента США відбулися найближчим часом, демократа Джо Байдена підтримали б 55 відсотків американців, йдется в опитуванні компанії SSRS на замовлення телеканалу CNN.

Його опонента, республіканця Дональда Трампа підтримав би 41 відсоток.

Опитування проводили 2-5 червня. У ньому взяли участь 1 259 респондентів.

Днями колишній віцепрезидент США Джо Байден здобув понад 1991 голос делегатів, що дозволило йому гарантувати перемогу на праймеріз Демократичної партії.

Національний з’їзд його партії має відбутися 17-20 серпня в Мілуокі в штаті Вісконсин.

Чинний президент США Дональд Трамп уже здобув 1880 голосів делегатів при 1 276 необхідних для перемоги на праймеріз.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.